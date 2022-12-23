Прокуратура обжаловала прекращение уголовного дела в отношении экс-депутата, сбившего ребенка

Татарский межрайонный прокурор обжаловал решение мирового суда Татарского судебного района Новосибирской области о прекращении уголовного дела в отношении бывшего депутата райсовета Сергея Мамонтова, который сбил на автомобиле шестилетнего ребенка и скрылся с места ДТП. Сергею Мамонтову было предъявлено обвинение по статье 125 УК РФ (оставление в опасности, максимальное наказание – один год лишения свободы).

Решение о прекращении дела с формулировкой «в связи с примирением сторон» суд вынес сегодня. Ранее сообщалось, что что Сергей Мамонтов выплатил матери ребенка компенсацию в 1 млн руб., она, в свою очередь, написала заявление, что не имеет к нему претензий.

Межрайонный прокурор при рассмотрении ходатайства представителем потерпевшего о прекращении дела возражал против его удовлетворению, сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Апелляционное представление будет рассмотрено Татарским районным судом.

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Анна Егорова