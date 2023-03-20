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Коммерсантъ FM
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Курс биткойна превысил $28 тыс. впервые с июня 2022 года

Биткойн в ходе торгов сегодня, 20 марта, рос до $28 340. Он преодолел отметку в $28 тыс. впервые с 12 июня 2022 года. По состоянию на 7:47 мск валюта растет в цене на 0,90%, до $27 470, следует из данных Coindesk.

В марте проблемы на банковском рынке США, вызванные банкротством ряда кредитных организаций, вернули интерес инвесторов к криптовалютам. После скоротечного падения в начале месяца котировки биткойна вновь превысили $24 тыс. Аналогичную динамику продемонстрировали котировки эфириума.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Банки пребиткойненько банкротятся».

Лаура Кеффер

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