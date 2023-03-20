Kyodo: Канада предложила США, Южной Корее и Японии создать аналог QUAD для борьбы с Россией и КНР

Власти Канады хотят создать четырехстороннюю структуру с США, Южной Кореей и Японией для противодействия России и Китаю, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники. По их данным, это предложение передали японскому премьер-министру Фумио Кисиде, когда он посетил Оттаву в январе. Канада считает, что это также поможет укрепить связи между странами, «принадлежащими к либерально-демократическому лагерю» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

США поддержали идею, но власти Японии ответили, что для реализации концепции понадобится время. Агентство уточняет, что предложенный Канадой вариант похож на четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), который объединяет Австралию, Индию, США и Японию. По аналогии с ним канадские власти хотят в сотрудничестве с партнерами продвигать «универсальные ценности — такие как демократия, верховенство права и права человека», а также решать вопросы изменения климата и другие глобальные проблемы.

«В областях глубоких разногласий мы бросим вызов Китаю, в том числе когда он прибегает к попыткам контроля — экономического или какого-то еще — через принуждение, игнорирует обязательства в области прав человека или подрывает интересы нашей национальной безопасности и интересы партнеров в регионе»,— говорится в предложенной стратегии.

Инициативу Канады могут обсудить на двусторонних встречах в рамках саммита G7, который пройдет в мае в Хиросиме. Японские власти планируют пригласить на это мероприятие президента Южной Кореи Юна Сока Ёля, уточняет Kyodo.

Тем временем ведущие державы Индийского и Тихого океанов, вместе с США входящие в QUAD, также активизируют контакты для сдерживания Китая, в котором страны QUAD видят экзистенциальную угрозу. Реагируя на усиление военно-политического альянса «двух океанов», глава МИД КНР Цинь Ган в мае предупредил, что индо-тихоокеанская стратегия сдерживания Китая «обречена на провал».

Подробности — в материале «Ъ» «Океаны грозят Китаю».

Лаура Кеффер