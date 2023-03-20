Хиджаб допускают до уроков

Ингушские депутаты решили законодательно закрепить право мусульманок носить в образовательных учреждениях хиджаб. В региональном парламенте подготовлен соответствующий законопроект, который получил единогласную поддержку и в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Региональные законодатели рассчитывают на поддержку федеральных коллег, полагая, что «ношение мусульманского платка где бы то ни было — неотъемлемая часть гарантированного Конституцией права российских граждан на свободу вероисповедания». Сейчас дресс-код учащихся определяют руководители школ и вузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Парламент Ингушетии внесет в Госдуму РФ законопроект, закрепляющий право обучающихся носить в образовательных учреждениях одежду, соответствующую их народным традициям и вероисповеданию. «На очередном заседании парламента был рассмотрен проект федерального закона "О внесении изменения в статью 38 Федерального закона «Об образовании в РФ»"»,— сообщают в парламенте Ингушетии. Республиканские парламентарии считают, что при разработке требований к форме одежды в образовательных организациях государственные органы обязаны учитывать конституционное право обучающихся на ношение одежды с учетом народных традиций и вероисповедания, а не оставлять этот вопрос на усмотрение образовательных организаций. Как рассказала “Ъ” представившая коллегам законопроект вице-спикер парламента Ингушетии Аза Хашиева, идея его разработки возникла в связи с многочисленными обращениями женщин-мусульманок на запреты появляться в образовательных учреждениях в платках. «В нашей республике, разумеется, таких проблем нет и быть не может, жаловались наши землячки, которые живут в других регионах России»,— пояснила госпожа Хашиева. Она также полагает, что право одеваться в соответствии с требованиями религии и народной традиции — часть гарантированного Конституцией России права граждан на свободу вероисповедания, и оно должно соблюдаться независимо от места проживания человека. Депутат отмечает, что в России нет закона, который бы запрещал носить в школах или вузах мусульманский платок, однако в федеральном законе об образовании есть положение, позволяющее руководителям образовательных учреждений на свое усмотрение устанавливать дресс-код для учащихся. «Этим правом в некоторых регионах злоупотребляют, запрещая мусульманкам приходить на занятия с покрытой головой»,— посетовала вице-спикер.

Отметим, в 2012 году правительство соседнего с Ингушетией Ставропольского края приняло постановление о введении в ставропольских школах единой формы. Согласно новым правилам, девочкам запретили носить головные уборы в классе, в том числе хиджабы. Поводом для принятия закона стала история, когда в одной из школ края учениц отказались пускать на уроки в хиджабах. Тогда позицию руководства школы, несмотря на возмущение родителей учениц, поддержали власти региона. Родители девочек-мусульманок попытались оспорить постановление властей Ставрополья в судах. Однако сначала краевой суд, а затем и Верховный суд России отказали в удовлетворении иска. Похожая история не так давно произошла в городе Новочеркасске: как рассказывал “Ъ”, руководство местного медицинского колледжа отчислило пятерых студенток, исповедующих ислам, в связи с их отказом сменить мусульманские платки на медицинские головные уборы. Руководство образовательного учреждения посчитало такой отказ нарушением правил внутреннего распорядка. Студентки, говорят их представители, намерены обжаловать отчисление в суде, если не удастся достичь компромисса с администрацией. В свою очередь, в Минздраве РФ, комментируя ситуацию, напомнили, что, согласно законодательству, учебное учреждение вправе самостоятельно устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе к общему виду, цвету и фасону.

Адвокат Мурад Мусаев, представлявший интересы мусульманок в судах, где рассматривались дела о хиджабах, считает инициативу ингушских депутатов заслуживающей пристального внимания. «Законопроект — это, конечно же, попытка решить пресловутую проблему хиджаба, национальный костюм здесь упомянут так скорее для красоты»,— убежден господин Мусаев. Он также придерживается точки зрения, что запрет на хиджаб, кем бы и где бы он ни был установлен, ограничивает свободу вероисповедания: «В школе, в театре, на улице — не важно, этот запрет нарушает право, гарантированное Конституцией России, право человека на то, чтобы жить в соответствии с его религией».

Муса Мурадов