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Коммерсантъ FM
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Из-за тумана из аэропорта Сочи выполнено 2 рейса из 57

За прошедшую ночь из международного аэропорта Сочи было выполнено 2 рейса из 57, сообщили в пресс-службе компании «Аэродинамика», управляющей аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара. Авиакомпании переносят рейсы из-за сильного тумана — в городе объявлен желтый уровень погодной опасности.

«В районе аэропорта Сочи сохраняется сложная метеорологическая обстановка. Туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту. Авиакомпании переносят рейсы на более поздний период. За истекшую ночь из 57 рейсов выполнено 2»,— говорится в сообщении компании.

По данным онлайн-табло, сейчас в аэропорту Сочи задержаны 26 рейсов. Сегодня ночью из-за тумана все рейсы в Сочи отменила компания «Аэрофлот». По прогнозам метеорологов, туман сохранится до вечера 19 марта.

Анастасия Ларина

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