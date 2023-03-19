«Аэрофлот» отменил все рейсы в Сочи из-за тумана

«Аэрофлот» объявил об отмене всех рейсов в Сочи. Решение принято из-за «неблагоприятных метеоусловий». В Сочи действует желтый уровень погодной опасности из-за тумана.

Отменены рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Самары, Уфы и в обратном направлении. «Авиакомпания просит пассажиров отменных рейсов по возможности не прибывать в аэропорт. Специалисты центра информации и бронирования оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием пассажиров»,— говорится в сообщении перевозчика в Telegram. Авиакомпания отмечает, что пассажиры могут сами оформить билеты на другие даты или запросить вынужденный возврат денег.

«Аэропорты Юга» сообщили, что, по прогнозам метеорологов, туман сохранится до вечера 19 марта. Аэропорт Сочи привлек дополнительный штат из всех служб аэропорта для обслуживания пассажиров.

Гидрометцентр объявил в Сочи желтый уровень погодной опасности. Он действует до 18:00 19 марта. По данным сервиса «Яндекс Расписания», 28 рейсов отменены, 43 рейса задержаны.

Леонид Уварчев