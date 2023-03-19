Главные новости к утру 19 марта

Президент РФ Владимир Путин посетил Мариуполь. Это его первый визит в Донбасс. Кроме того, в Ростове-на-Дону президент провел совещание в командном пункте специальной военной операции. О поездке Владимира Путина в Севастополь за день до визита в Донбасс

Германия, Дания, Канада, Франция и Эстония готовятся объявить новые пакеты военной помощи Украине. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания в формате «Рамштайн».

Бельгия заявила, что содействует экспорту российских удобрений через свои порты. Брюссель приветствовал продление зерновой сделки.

«Аэрофлот» отменил все рейсы в Сочи из-за тумана. В Сочи действует желтый уровень погодной опасности.

Белград и Приштина достигли договоренностей по ряду вопросов плана Евросоюза по урегулированию в Косово. Среди них — создание Сообщества сербских муниципалитетов, сообщил президент Сербии Александр Вучич по итогам переговоров с премьером частично признанного Косово Альбином Курти при участии главы европейской дипломатии Жозефа Борреля.

В Казахстане началось голосование на выборах в нижнюю палату парламента и в местные представительные органы власти.

Даниил Медведев обыграл Фрэнсиса Тиафо и вышел в финал турнира Indian Wells Masters. Россиянин продлил серию побед до 19 матчей.