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Коммерсантъ FM
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Бельгия заявила, что содействует экспорту российских удобрений через свои порты

МИД Бельгии приветствует продление зерновой сделки. Брюссель утверждает, что содействует экспорту удобрений, которые принадлежат российским компаниям.

«В контексте дефицита Бельгия тесно сотрудничает с ООН и Всемирной продовольственной программой, чтобы облегчить транспортировку компонентов удобрений, принадлежащих российским компаниям, которые находятся в бельгийских портах, в третьи страны»,— говорится в сообщении на сайте МИД Бельгии.

Брюссель отверг обвинения России в адрес европейских стран в блокировании поставок и отметил, что Евросоюз не вводил санкции на экспорт удобрений. МИД Бельгии считает, что причиной глобального продовольственного кризиса является «российская агрессия против Украины». Москва неоднократно отрицала такие обвинения.

Зерновая сделка была подписана в июле 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна и черноморских портов и снятие препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Москва неоднократно критиковала реализацию сделки. Россия утверждает, что украинское зерно вывозится не в беднейшие страны, как было обещано, и что препятствия для российского экспорта сохраняются. Сегодня, 18 марта, стороны заявили о продлении сделки.

Леонид Уварчев

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