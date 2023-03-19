В Казахстане началось голосование на парламентских выборах

Стартовало голосование на выборах депутатов нижней палаты парламента Казахстана (Мажилис), а также в местные органы власти. В стране пока открыто около 8,3 тыс. участков, еще 13 участков работают в 12 иностранных государствах, сообщила центральная избирательная комиссия. Всего будут открыты больше 10 тыс. избирательных участков в Казахстане и 77 за его пределами.

На выборах уже проголосовал президент Касым-Жомарт Токаев, передает «Казинформ». Также в голосовании принял участие премьер Алихан Смаилов.

Господин Токаев распустил парламент в январе. 70% депутатов Мажилиса сейчас избираются по партийным спискам, 30% — по одномандатным округам. Мажилис состоит из 98 депутатов. Выборы в местные представительные органы власти (маслихаты) проходят по смешанной системе в соотношении 50% на 50%. В выборах принимают участие семь партий: «Аманат», «Ауыл», «Республика», Народная партия Казахстана, «Байтак», «Ак жол», Общенациональная социал-демократическая партия.

Об ожиданиях экспертов от выборов — в материале «Ъ» «Казахстан ждут очередные внеочередные».

Леонид Уварчев