The Guardian: США возобновили депортацию россиян

Белый дом возобновил депортацию в Россию спустя год после ее приостановки. На этой неделе США депортировали россиянина, который ранее запросил в стране убежище из-за частичной мобилизации. Об этом сообщила газета The Guardian.

На этой неделе Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) сообщила, что, согласно законодательству, депортирует людей в другие страны, в том числе и в Россию. Когда депортации были возобновлены, неизвестно, отмечает The Guardian. В Белом доме на запрос издания не ответили.

Как сообщила изданию адвокат Дженнифер Скарборо, один из ее клиентов из России был депортирован на этой неделе. По ее мнению, его выслали обратно в Россию. Она пояснила, что россиянин прибыл в США через границу с Мексикой и запросил политическое убежище из-за страха попасть под частичную мобилизацию.

По ее словам, еще два ее клиента из России, которые также запросили убежище из-за частичной мобилизации, ожидают решения о выдворении. Дженнифер Скарборо пояснила, что сотрудники иммиграционной службы сочли опасения за свою безопасность из-за отказа от военной службы недостаточным основанием для получения убежища. Они не смогли обжаловать решение, так как им не сообщили, что это нужно сделать в течение семи дней после получения отказа.

Госпожа Скарборо добавила, что отказ получил еще один ее клиент из России. Позже он смог обжаловать решение. По итогам второго интервью с сотрудниками ICE они решили, что его опасения за свою безопасность из-за отказа от службы реальны и соответствуют критериям получения статуса беженца.

В марте 2022 года после ввода российских войск на Украину США остановили депортацию в Россию из-за политической ситуации. В то же время депортации также были прекращены и на Украину.

Что происходит на 388-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко