Чисто боливарианский ИИ

В соцсетях обнаружены новостные материалы, рассказывающие о достижениях властей или сеющие сомнения в экономических трудностях, переживаемых страной. Бодрые новости зачитываются бодрыми англоязычными журналистами с явным американским акцентом. Однако, как сообщает Financial Times, все в этом фальшиво — и новости, и журналисты, и даже акцент. Используется это в основном для внутреннего потребления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonardo Fernandez Viloria, Reuters Фото: Leonardo Fernandez Viloria, Reuters

В феврале на новостном канале House of News («Дом новостей») появился англоязычный материал о подготовке жителей Венесуэлы к карнавалу — трехдневному празднику, устраиваемому перед началом Великого поста. Англоязычный диктор Ной с очевидным американским акцентом рассказывал о карнавале, о том, как миллионы человек отправились на острова, чтобы как следует повеселиться, и о том, что известные экономические проблемы страны «преувеличены».

Еще одно новостное видео на канале рассказывало о коррупции в рядах противников президента Николаса Мадуро. Журналистка Эмма, представлявшая новость, заметила, на таком же чистом, как и у Ноя, английском языке с американским акцентом, что «венесуэльцы на самом деле не считают, что в их стране существует оппозиция правительству».

Эти и другие ролики, выкладывавшиеся на каналах House of News в YouTube, TikTok и других социальных платформах, активно распространялись и цитировались поддерживающими господина Мадуро медиа и пользователями. Проблема была в том, что оба этих видео были фальшивыми. Новости были ложными, Ной и Эмма (как и другие дикторы — Мэтт и Даррен) не были настоящими людьми, а аватарами. Даже их американский акцент был синтезирован. Для производства фейков использовались технологии, разработанные лондонской компанией Synthesia. Все это выяснили участники местной организации Cazadores de Fake News («Охотники за фальшивыми новостями»).

Нейросеть Synthesia, созданная методом глубокого обучения, способна создавать видео за 10 минут. Аватары могут говорить на 120 языках.

Сама компания утверждает, что производит до 10 тыс. видео в месяц. Среди ее клиентов есть как коммерческие, так и официальные структуры. Например, Национальная служба здравоохранения Великобритании, выпустившая серию видео о здоровье на разных языках мира.

Сам факт того, что правительство господина Мадуро начало активно использовать высокие технологии для дезинформации, необыкновенно важен. Как отмечает Financial Times, в Венесуэле распространение фейковых новостных видео особенно продуктивно. Экономические проблемы и давление властей привели к практически полному исчезновению независимых традиционных массмедиа. Что же касается социальных сетей, то, по данным организации ProBox, которая отслеживает случаи распространения дезинформации в интернете, власти регулярно платят тем, кто помогает распространять их точку зрения.

«Венесуэла — информационная пустыня, в которой любая дезинформация будет процветать,— говорит Адриан Гонсалес, руководитель Cazadores de Fake News.— А теперь есть еще и технологии, которые позволяют создавать убедительные фейковые видео».

Разоблачения, сделанные Cazadores de Fake News, не остались незамеченными. YouTube удалил сразу несколько каналов, в том числе и House of News. Аккаунт канала исчез и из TikTok. Сама компания заявила о прекращении сотрудничества с «венесуэльским клиентом», которого она, впрочем, не назвала. Тем не менее Synthesia не единственная компания в мире, работающая на рынке синтезирования видео. И это, скорее всего, означает, что опыты режима господина Мадуро с ИИ и дипфейками будут продолжаться и активизироваться.

Андрей Келекеев