На время ремонта станции «Ладожская» запустят бесплатный трамвай

4 марта станцию «Ладожская» закроют на капитальный ремонт, который продлится 11 месяцев. В это время новый трамвайный маршрут №30 будет курсировать от метро до Площади Александра Невского бесплатно. Такое поручение транспортному блоку Смольного дал губернатор Александр Беглов.

«Ладожская» — важный пересадочный узел для жителей и гостей города. Поставил задачу транспортным предприятиям города — обеспечить транспортную доступность на этом направлении»,— заявил господин Беглов.

Маршрут будет проходить от станции «Ладожская» по Гранитной улице до Перекупного переулка и проезжать через «Новочеркасскую» и «Площадь Александра Невского». Они будут следовать с интервалом в четыре минуты.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в комтрансе Петербурга обещают сократить интервал движения автобусов после закрытия «Ладожской» до минуты.

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