Доходы Украины от туриндустрии сократились на 31% в 2022 году

Представители туристической отрасли Украины заплатили в госбюджет страны 1,5 млрд гривен (примерно 3,1 млрд руб.) налогов, что на 31% меньше, чем в 2021 году. Украинские власти называют подобный показатель удачным, так как в стране почти весь минувший год велись военные действия.

Наибольшая доля поступлений в госбюджет за прошлый год оплачена отелями — 898 млн гривен (1,8 млрд руб.), что на 30% меньше, чем в 2021-м, сообщила глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По ее словам, большая часть налоговых поступлений от туристической сферы приходится на внутренний туризм. В частности, зафиксирован прирост уплаченного налога на 46% от деятельности пансионатов и общежитий, которые использовались как временное убежище для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий.

При этом общее число налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью на Украине, за 2022 год сократилось на 17%: количество юридических лиц уменьшилось на 14%, а физических — на 18%.

Ранее стало известно, что экономика Украины по итогам 2022 года сократилась на 30%, на столько же снизились и общие налоговые поступления в бюджет страны.

Александр Кислов