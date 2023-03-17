В 2022 году общая сумма курортного сбора на «Роза Хутор» составила 25 млн рублей

На «Роза Хутор» за 2022 год собрали в качестве курортного сбора 25 млн руб., сообщил директор департамента маркетинга курорта Дмитрий Барашков.

«Под оплату курортного сбора попадают не все отдыхающие. Стоимость в прошлом году составляла 10 руб. в ночь с человека. Размеры курортного сбора за 2022 год составили более 25 млн руб., рост серьезный по сравнению с 2021 годом»,— отметил господин Барашков.

Исходя из отзывов в открытых источниках и мониторинге настроений гостя, взимание курортного сбора не вызывает негатива среди большинства гостей, добавил спикер. В исключительных случаях, при предоставлении соответствующих нормативных документов, все вопросы урегулируются.

«Однако такие случаи носят единичный характер, в связи с чем можно утверждать, что гости привыкли к плате небольшого курортного сбора. На мой взгляд, процедура вполне хорошо налажена, понятна и прозрачна. Перед бронированием отели оповещают гостей о необходимости дополнительной оплаты курортного сбора, уточняют его размер и прикрепляют ссылки на нормативные документы»,— говорит Дмитрий Барашков.

В 2022 году доходы Кубани от средств курортного сбора увеличились в 4,5 раза в сравнении с показателями 2021 года. Всего за прошлый год туристы уплатили 747 млн руб. сбора. За предыдущий год в регион поступило 165 млн руб.

Тат Гаспарян

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