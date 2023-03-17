Обжалован приговор журналистке Марии Пономаренко, осужденной на шесть лет по делу о фейках об армии

Защита подала апелляционную жалобу на приговор журналистке Марии Пономаренко, осужденной на шесть лет колонии по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказал адвокат Дмитрий Шитов, добавив, что он просит отменить приговор, считая его незаконным и необоснованным, и полностью оправдать клиентку. Как указывается в карточке дела на сайте суда, жалобу на приговор также подала сторона обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Приговор Марии Пономаренко Ленинский суд Барнаула вынес 15 февраля. Ее признали виновной в распространении «заведомо ложной информации» о действиях российской армии (ст. 207.3 УК РФ) и приговорили к шести годам колонии общего режима. Кроме того, журналистку лишили права заниматься администрированием сайтов и публичных каналов в интернете сроком на пять лет.

Согласно версии следствия, в марте 2022 года Мария Пономаренко написала в Telegram, что российские войска якобы нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе. Минобороны РФ эту информацию опровергло, а Мария Пономаренко якобы знала о ее недостоверности. В судебном процессе прокуратура просила для обвиняемой девять лет заключения.

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Илья Николаев