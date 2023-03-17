Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тель-Авиве протестующие устроили факельное шествие против судебной реформы

В Израиле продолжаются многотысячные митинги против судебной реформы, сообщают местные СМИ. По информации Haaretz, протестующие в Тель-Авиве прошли от Оркестровой площади до здания посольства США.

Как сообщает The Jerusalem Post, в протестах в Тель-Авиве вечером 16 марта участвовали «тысячи человек», полиция Израиля перекрыла проезжую часть.

По информации The Times of Israel, в ходе вчерашних демонстраций правоохранительные органы арестовали 21 человека.

Правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху планирует передать контроль парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказаться от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. Это вызвало волну массовых протестов, которые продолжаются с января. По подсчетам организаторов протеста, 11 марта в демонстрациях по всему Израилю приняли участие около полумиллиона граждан страны.

Подробнее о борьбе вокруг судебной реформы в Израиле — в материале «Власть переплетется ветвями».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...