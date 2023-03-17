В Тель-Авиве протестующие устроили факельное шествие против судебной реформы

В Израиле продолжаются многотысячные митинги против судебной реформы, сообщают местные СМИ. По информации Haaretz, протестующие в Тель-Авиве прошли от Оркестровой площади до здания посольства США.

Как сообщает The Jerusalem Post, в протестах в Тель-Авиве вечером 16 марта участвовали «тысячи человек», полиция Израиля перекрыла проезжую часть.

По информации The Times of Israel, в ходе вчерашних демонстраций правоохранительные органы арестовали 21 человека.

Правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху планирует передать контроль парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказаться от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. Это вызвало волну массовых протестов, которые продолжаются с января. По подсчетам организаторов протеста, 11 марта в демонстрациях по всему Израилю приняли участие около полумиллиона граждан страны.

Подробнее о борьбе вокруг судебной реформы в Израиле — в материале «Власть переплетется ветвями».

Эрдни Кагалтынов