В вузах Петербурга начнут готовить пилотов боевых дронов

В высших учебных заведениях Санкт-Петербурга начнут готовить пилотов боевых дронов. Перед университетами поставили задачи, связанные с «военной повесткой», сообщил вице-губернатор Владимир Княгин на пресс-конференции вместе с членами Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти, передает «РБК-Петербург».

Со слов господина Княгина, вузы не могу оставаться в стороне, когда «страна находится и живет в режиме СВО». От университетов ждут не научных статей, а готовых продуктов. Так, в Петербурге могут появиться новые образовательные программы, связанные с беспилотной авиацией. По оценке вице-губернатора, сейчас в городе выпускают треть всех российских беспилотников.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что перечень вузов, дающих второе высшее образование в сфере искусств, дополнили еще одним петербургским.

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