Не лучший дом

Пайщики ЖСК «Удачный выбор» в Краснодаре обратились к губернатору Кубани, в Следственный комитет России и Генпрокуратуру с просьбой создать рабочую группу для выплаты им компенсаций за снесенный в 2020 году шестиэтажный дом — власти посчитали его незаконной постройкой. Суд первой инстанции два года назад постановил взыскать с руководителей ЖСК компенсации пайщикам, однако краевой суд отменил это решение. Новое рассмотрение дела еще продолжается. Пайщики опасаются не получить вложенные в стройку деньги у застройщиков и требуют компенсации у властей. Юристы считают, что членам кооператива необходимо добиться внесения их снесенного дома в Единый реестр проблемных объектов, после этого они смогут добиться компенсаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЖК «Лучший дом» снесли по решению суда в 2020 году как самовольную постройку

Фото: соцсети ЖК «Лучший дом» снесли по решению суда в 2020 году как самовольную постройку

Фото: соцсети

Пайщики ЖСК «Удачный выбор» в Краснодаре (ул. Альпийская, 17) обратились к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, в Следственный комитет России и Генпрокуратуру России с просьбой о создании рабочей группы для выплат компенсаций за снесенный по решению суда ЖК «Лучший дом», построенный на их деньги. Объект был признан незаконным в 2020 году.

Жилой комплекс «Лучший дом» в 2014 году начал возводить ЖСК «Удачный выбор» по ФЗ №215 («О жилищных накопительных кооперативах»). Срок сдачи объекта был запланирован на 2015 год, затем его перенесли на 2017 год. В 2020 году по требованию администрации Краснодара из-за нарушений градостроительных норм объект высотой шесть этажей снесли. В официальном сообщении мэрии говорится, что «дом не соответствовал своим параметрам конфигурации, площади застройки, количеству этажей и проектной документации».

Как ранее сообщили в Краснодарском краевом суде, с августа 2014 года по июнь 2017 года фигуранты уголовного дела совместно с неустановленным следствием лицом (материалы в отношении него выделены в отдельное производство) заключали с гражданами договоры об участии в ЖСК «Удачный выбор». Пайщики покупали квартиры на стадии строительства жилого дома. По версии следствия, подсудимые заранее понимали, что условия договора ими выполнены не будут. От членов ЖСК «Удачный выбор» они получили более 139 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЖСК «Удачный выбор» зарегистрирован в 2014 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. У предприятия семь учредителей: Артур Саркисян, Наталья Михеева, Виктор Белов, Данил Наночкин, Олег Мармеладзе, Станислав Кабанов и Никита Губанков. С декабря 2022 года компания находится на стадии ликвидации по решению налоговой инспекции.

Прикубанский районный суд в июле 2020 приговорил председателей ЖСК «Удачный выбор» Олега Мармеладзе и Наталью Михееву к шести и пяти годам лишения свободы соответственно в колонии общего режима за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также судом в пользу потерпевших с осужденных солидарно взысканы денежные суммы, указанные в договорах об участии в ЖСК.

Однако судебная коллегия по уголовным делам апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда в декабре того же года отменила приговор, осужденные были освобождены из-под стражи. По решению суда они находятся под подпиской о невыезде. Дело направили на новое рассмотрение в Прикубанский районный суд, где оно рассматривается до сих пор.

«Наши застройщики взяли разрешение на строительство трехэтажного дома, а строили шесть этажей. Затем они планировали через суд придать законность стройке. Но эта схема "сломалась", и дом снесла администрация Краснодара, вот мы и требуем компенсации с чиновников. Мошенники наш дом не сносили»,— рассказали «Ъ-Кубань» пайщики ЖСК.

По словам адвоката Евгения Сащенко, участники ЖСК, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков, имеют право на получение компенсации по рыночной стоимости жилья за счет фонда помощи обманутым дольщикам. «Пострадавшим нужно двигаться по программе обманутых дольщиков, добиваться, чтобы этот дом был включен в Единый реестр проблемных объектов. Только после этого пайщикам могут выплатить компенсации»,— пояснил господин Сащенко.

Тат Гаспарян

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