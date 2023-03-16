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Коммерсантъ FM
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В России зафиксирован годовой рост продаж слабоалкогольных напитков на 15,5%

Россияне в январе-феврале 2023 года купили 2,22 млн декалитров (дал) слабоалкогольных напитков, что на 15,5% больше, чем в январе-феврале прошлого года. Водки было продано на 2% больше (11,97 млн дал), коньяка — на 9,1% (2,16 млн дал), шампанского — на 6,9%, (3,1 млн дал). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Росалкогольрегулирования.

Среди вин больше всего выросли продажи ликерных вин. Объем продаж в этой категории вырос почти в четыре раза, до 163,3 тыс. дал. Продажи плодовых вин сократились на 13%, до 1,4 млн дал. Продажи тихих вин выросли на 2,5%, до 8,13 млн дал.

Продажи спиртных напитков крепостью более 9% выросли на 3,1% (18,2 млн дал), ликеро-водочных изделий крепостью более 25% — на 31,2% (2,1 млн дал). Объем продаж ликеро-водочных изделий крепостью до 25% сократился на 86,1% (64,4 тыс. дал). Продажи других алкогольных напитков крепостью более 9% увеличились на 0,7% (1,9 млн дал).

Всего по итогам января-февраля в рознице было продано 34,87 млн дал алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, а также кроме продукции, проданной в общественном питании). Объем продаж вырос на 3,3% в годовом выражении.

Об импорте алкоголя в Россию —-- в материале «Ъ» «Дистрибуторы разделили выпивку».

Олеся Павленко

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