Совет федерации одобрил закон об упрощенном порядке зарубежных онлайн-покупок

Совет федерации одобрил закон, который разрешит россиянам делать покупки дешевле 15 тыс. руб. в зарубежных интернет-магазинах. Упрощенный порядок будет действовать для всех переводов в зарубежные организации.

Авторы закона считают, что упрощенный порядок позволит россиянам использовать альтернативные способы оплаты в интернет-магазинах, а также оптимизировать административную нагрузку на банки, в том числе связанную с проведением идентификации пользователей.

Закон внесли в Госдуму в октябре 2022 года. 1 марта его приняли в третьем, окончательном чтении. Он вступит в силу со дня его официального опубликования.

Согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сейчас россияне могут совершать покупки до 15 тыс. руб. только в зарегистрированных в России интернет-магазинах.