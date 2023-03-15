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Работе подбирают опознавательные знаки

Минтруд предлагает закрепить критерии трудовых отношений в ТК

Минтруд предлагает закрепить в ТК критерии трудовых отношений, сформулированные с учетом постановлений пленума Верховного суда. Это, по мнению ведомства, позволит сократить теневую занятость. Работодатели называют предложенное ведомством регулирование избыточным, профсоюзы, напротив, считают его необходимым инструментом для сокращения числа гражданско-правовых договоров с работниками.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минтруд предлагает уточнить в ТК критерии трудовых отношений. Ведомство направило соответствующее письмо в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) от 16 января за подписью замминистра Елены Мухтияровой (есть у “Ъ”). Как следует из документа, правку ТК в Минтруде подготовили для реализации пункта 8 плана мероприятий по сокращению теневой занятости и легализации трудовых отношений на 2022–2024 годы. По мнению Минтруда, для борьбы с теневой занятостью в ТК необходимо отдельно закрепить критерии трудовых отношений — и в случае, если отношения между работодателем и работником будут отвечать хотя бы одному из них, их будет необходимо оформить именно как трудовые. Как указано в письме, критерии сформулированы на основании предложений Минпросвещения, Минприроды, Минтранса, Минстроя, Роструда и Ростехнадзора, согласованы МЧС, Минздравом и Минобрнауки. Также они учитывают два постановления пленума Верховного суда — от 29 мая 2018 года №15 и от 23 декабря 2021 года №45, определяющие признаки трудовых отношений.

Всего Минтруд предлагает перечень из пяти критериев: это работа во вредных и (или) опасных условиях труда (по результатам специальной оценки) либо с высоким риском получения производственных травм или профессиональных заболеваний. Также к трудовым отношениям предлагается отнести работы, к которым предъявляются повышенные требования охраны труда (инструктаж на рабочем месте, стажировка на рабочем месте, получение наряда-допуска), работы по лицензируемым видам деятельности или требующие аккредитации, аттестации, сертификации, освидетельствования, специального допуска и т. п. (кроме педагогических работников). Включены в перечень и работы, дающие право на льготное пенсионное обеспечение, дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, а также те, к которым предъявляются требования квалификационных справочников или профессиональных стандартов. Последний критерий — работы в сфере образования при непосредственном взаимодействии с несовершеннолетними.

Как сообщил “Ъ” представитель работодателей в составе РТК, по мнению компаний, предлагаемые Минтрудом новые нормы регулирования трудовых отношений «можно назвать избыточными». «Если они будут приняты, работодатели смогут взаимодействовать с наемными работниками только в рамках трудовых договоров, что лишит рынок труда РФ гибкости»,— отмечает он. Профсоюзная сторона, напротив, как следует из отзыва ФНПР, считает, что инициативу ведомства необходимо не только поддержать, но и дополнить новыми критериями. Без этого, уверены в объединении работников, работодатели продолжат «злоупотреблять использованием гражданско-правовых договоров вместо трудовых».

Как отмечает руководитель практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова, критерии трудовых отношений, предложенные Минтрудом, избыточны и противоречивы, а их применение на практике очевидно «внесет дисбаланс в и без того напряженные сейчас отношения между бизнесом и государством». Кроме того, подчеркивает она, определение критериев трудовых отношений должно оставаться прерогативой суда, включение же в схему разрешения индивидуальных трудовых споров ведомственных органов изменит природу трудовых отношений с частно-правовой на публичную.

Анастасия Мануйлова

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