Администрация взялась за жилищный вопрос

В 2024 году Нижнему Новгороду предстоит начать расселять рекордное количество аварийного жилья, признанного таковым в 2017–2022 годах. Переезда ожидают свыше 3 тыс. семей из 282 домов, подсчитали в мэрии. Реализацию программы осложняют проволочки с передачей городу квартир по договорам развития застроенных территорий, суды с несогласными жильцами, а также нехватка земли под новое жилье. Пока город строит только два многоквартирных дома в Автозаводском районе, но планирует искать участки во всех районах города. В целом пока аварийный фонд расселяется медленно. Чтобы ускорить темпы, в нижегородской агломерации необходимо ежегодно вводить не менее 1 млн кв. м многоквартирного жилья, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для расселения старого фонда нужно строить новое жилье

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Для расселения старого фонда нужно строить новое жилье

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Во вторник комиссия думы Нижнего Новгорода по развитию города обсудила планы госпрограммы по расселению аварийного фонда. Муниципалитету необходимо расселить 192 дома, признанных аварийным жильем в 2012–2017 годах, и 282 дома, признанных таковыми в 2017–2022 годах, доложил заместитель директора департамента строительства и капремонта мэрии Артем Каразанов. Первые два этапа программы выполнены, в предыдущие годы были расселены 328 квартир в 14-ти домах за исключением двух помещений, собственники которых судятся с мэрией за компенсации.

На третьем этапе городу необходимо расселить 43 жилых дома на 420 квартир, новое жилья для переселенцев куплено. На четвертом этапе предполагается расселить еще 112 многоквартирных домов общей площадью на 1,1 тыс. квартир. Из них на начало марта 366 помещений расселено, подсчитал чиновник.

Он также напомнил, что в этом году для переселенцев достроят и введут два жилых дома на улицах Героя Васильева и Дружаева на 255 квартир. Они предназначены для расселения нанимателей в рамках четвертого этапа госпрограммы, который реализуется сейчас.

«Минстрой РФ готовит новую программу расселения аварийного фонда, по которой жители в домах, признанных аварийными с 1 января 2017-го по 1 января 2022 года также будут расселяться за счет бюджетных средств. Это 282 дома в Нижнем Новгороде площадью 82 тыс. кв. м. Их расселение начнется с 2024 года. В сумме это больше 3 тыс. семей», — обрисовал задачу Артем Каразанов.

Директор Нижегородского жилищного агентства Наталия Атьянова уточнила, что в прошедшем году город заключил контракты на покупку 152 квартир, большинство из них приобрели на первичном рынке жилья. Еще семь квартир были куплены для нанимателей жилья в домах, расположенных в зоне строительства станции метрополитена «Сенная». Стоимость покупки госпожа Атьянова оценила в 1,2 млрд руб., считая удорожание квадратного метра год к году в 10%.

Стоимость компенсации квадратного метра собственникам аварийного жилья Артем Каразанов оценил в 90–110 тыс. руб.

Расселение аварийного фонда осложняется задержкой с передачей квартир по договорам РЗТ, а также судебными спорами с жителями, констатировали в мэрии. Как правило, граждане просят большую сумму компенсации или хотят квартиру просторнее, чем предлагает город. «Учитывая, что для жителей это все бесплатно, все хотят воспользоваться своим шансом и улучшить свои жилищные условия. Поэтому судов будет много, разбирательства будут достаточно длительными. Ничто не мешает переселенцам сначала попросить больше денег, а затем — квартиру вместо компенсации», — добавил господин Каразанов.

Поэтому администрация решила, что в 2023 году надо готовить площадки, проектировать и по муниципальному заказу строить новые дома во всех районах Нижнего Новгорода, чтобы жители оставались для проживания в привычных частях города. Однако первая попытка города запросить две площадки в Ленинском и Нижегородском районах пока не удалась. Как писал «Ъ-Приволжье», региональные власти в условиях дефицита свободных участков еще не согласовали заявки муниципального заказчика.

Пока расселение аварийного фонда идет медленно, отметил депутат областного заксобрания Василий Суханов. «Мы хотим, чтобы нижегородцы покупали недорогое качественное жилье, а регион выполнял поручение президента по расселению аварийного фонда. Для этого в нижегородской агломерации ежегодно необходимо строить 1 млн кв. м многоквартирного жилья (сейчас этот показатель не превышает и половины. — «Ъ»). Пока мы не достигнем этой цифры, расселение будет идти медленно», — сообщил депутат. По его мнению, нижегородские девелоперы в целом могут обеспечить такие объемы при выделении свободных земельных участков, хотя это может сбить цены.

Мэрии необходимо выстроить честный и открытый диалог с переселенцами по вопросам выплаты компенсаций и предоставления нового жилья, которое необходимо предлагать во всех районах города, подытожил Василий Суханов.

Владимир Зубарев