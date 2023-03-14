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Коммерсантъ FM
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Профессор выходит из колонии

Суд удовлетворил прошение об УДО члена-корреспондента РАН Евгения Покушалова

В Новосибирске суд рассмотрел прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина, члена-корреспондента РАН Евгения Покушалова, отбывающего срок за хищения в клинике. На судебном заседании кардиохирург заявил, что хотел бы продолжить работать по специальности и на свободе, где он «принесет гораздо больше пользы, чем в заключении». Суд ходатайство ученого удовлетворил и освободил его от неотбытой части наказания в четыре месяца и девять дней. Прокуратура возражала против УДО Евгения Покушалова.

Евгений Покушалов, 2019 год

Евгений Покушалов, 2019 год

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Евгений Покушалов, 2019 год

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Суд Новосибирска удовлетворил прошение об УДО 48-летнего Евгения Покушалова, осужденного на два с половиной года колонии по делу о масштабных хищениях в клинике Мешалкина. Ходатайство об УДО член-корреспондент РАН Евгений Покушалов подал в феврале 2023 года, основанием стало отбытие более чем половины назначенного ему срока. Рассматривалось прошение в суде Первомайского района, поскольку именно на его территории расположена исправительная колония №3, где содержится кардиохирург.

«У меня здесь нет возможности работать по специальности. Поэтому я бы хотел, чтобы мне было позволено в рамках условно-досрочного освобождения продолжить свою профессиональную деятельность. Я думаю, что это больше принесет пользы нашему социуму, чем мое нахождение здесь»,— аргументировал свое прошение медик, который участвовал в заседании по телемосту, связавшему ИК-3 и зал суда.

Евгений Покушалов, который в 30 с небольшим лет получил ученую степень доктора медицинских наук, добавил, что из-за отсутствия в колонии интернета он не имеет доступа к источникам научной информации.

Затем суд огласил письменные материалы дела. Согласно им, за время нахождения в ИК Евгений Покушалов получил одно дисциплинарное взыскание в виде устного выговора и три поощрения. 3 июня 2022 года администрация учреждения объявила ему благодарность за примерное поведение, 31 января 2023 года за активное участие в воспитательных мероприятиях с ученого досрочно сняли ранее наложенное взыскание. 3 марта благодарностью было отмечено его добросовестное отношение к труду. Согласно оглашенным документам, вопрос о том, где будет проживать и работать после освобождения Евгений Покушалов, уже решен.

В доход государства были реквизированы квартира и Mercedes-Benz члена-корреспондента РАН Евгения Покушалова

В своем выступлении представитель исправительного учреждения отметил, что его подопечный выполнял работы по благоустройству колонии, занимался самообразованием, много читал, участвовал в спортивно-массовых мероприятиях, записался в кружок корреспондентов. «За период отбывания наказания у осужденного Покушалова сформировалось в полной мере уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития»,— заявил тюремщик, поддержав прошение Евгения Покушалова об УДО. Против досрочного освобождения кардиохирурга выступил только прокурор.

Председательствующая на процессе судья Елена Лахина удовлетворила ходатайство ученого и освободила от оставшейся части наказания в четыре месяца и девять дней.

Евгений Покушалов обязан встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции и ходить туда отмечаться. Решение может быть обжаловано сторонами.

В 2019 году сотрудники новосибирской ФСБ выявили крупные хищения в клинике Мешалкина, их размер, говорится в деле, составил свыше 1,8 млрд руб. Под следствием оказались глава медцентра, академик РАН Александр Караськов, его заместители Ирина Бойцова и Евгений Покушалов и несколько коммерсантов, занимавшихся поставками медизделий в клинику. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере, санкция — до десяти лет лишения свободы). Евгений Покушалов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дело в отношении него выделили в отдельное производство. В ноябре 2021 года Центральный райсуд Новосибирска назначил кардиохирургу два с половиной года общего режима и штраф в размере 400 тыс. руб. Судебный процесс над другими фигурантами еще не завершился.

Константин Воронов, Новосибирск

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