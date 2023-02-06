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Профессор попросился на свободу досрочно

Бывший замдиректора клиники Мешалкина Евгений Покушалов подал на УДО

Прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) подал бывший заместитель директора Новосибирского медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ, кардиохирург с мировым именем Евгений Покушалов, осужденный на два с половиной года колонии по делу о масштабных хищениях при госзакупках. За время нахождения в заключении профессор получил одно взыскание и два поощрения, в подготовленной администрацией колонии характеристике указывается, что Евгений Покушалов много читает и активно участвует в общественной жизни отряда.

Евгений Покушалов

Евгений Покушалов

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Евгений Покушалов

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

В Первомайский районный суд Новосибирска в понедельник, 6 февраля, поступило ходатайство об УДО члена-корреспондента РАН 48-летнего Евгения Покушалова, отбывающего срок за хищения. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали в пресс-службе суда. Дата рассмотрения прошения будет назначена после уведомления сторон.

Приговор Евгению Покушалову, ранее занимавшему пост заместителя директора по научно-экспериментальной работе НМИЦ, суд Новосибирска вынес 3 ноября 2021 года. Профессор обвинялся в соучастии в хищении 1,8 млрд руб. при госзакупках для медцентра. По ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц, в особо крупном размере; максимальное наказание — десять лет лишения свободы) ему назначили два с половиной года в колонии общего режима и штраф в размере 400 тыс. руб.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел, что ученый полностью признал вину, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, дал показания на других предполагаемых участников хищений: на следствии он заключил соглашение о сотрудничестве и, по данным прокуратуры, полностью выполнил его условия. В счет наказания кардиохирургу зачли время, проведенное им в СИЗО и под домашним арестом (он был взят под стражу в феврале 2019 года).

Защита обжаловала судебное решение, считая приговор чрезмерно суровым и несправедливым, а назначенное наказание — несоразмерным содеянному. В последующем законность приговора подтвердили апелляционная и кассационная судебные инстанции.

Местом отбывания наказания ученому была определена ИК №3 в Первомайском районе Новосибирска, куда его конвоировали в марте 2022 года.

Это колония предназначена для впервые осужденных и рассчитана более чем на 1 тыс. заключенных. В учреждении расположены станции техобслуживания, работают участки по изготовлению бытовой химии, мебели, канатно-веревочной продукции, животноводческий участок, налажены металло- и деревообработка, выпуск соков.

В конце января член-корреспондент РАН подал ходатайство об УДО. Администрация колонии, по данным источников «Ъ-Сибирь», его в этом поддержала и дала положительную характеристику. В ней говорится, что за время нахождения в заключении Евгений Покушалов получил одно дисциплинарное взыскание, которое уже погашено, и два поощрения.

В личном деле члена-корреспондента РАН указывается, что он принимал участие в работах по благоустройству колонии и в общественной жизни отряда, посещает библиотеку, много читает.

В окружении ученого «Ъ-Сибирь» сообщили, что он планирует вернуться к научной работе.

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Вскоре Евгению Покушалову предстоит дать свидетельские показания на судебном процессе по основному делу о масштабных хищениях в клинике Мешалкина. Обвиняемыми по нему проходят академик РАН Александр Караськов, возглавлявший медцентр с 1999-го по 2019 год, и его заместитель и супруга Ирина Бойцова, которая отвечала за организационно-клиническую службу медучреждения. Это дело слушается в Центральном райсуде с марта прошлого года. В августе 2019-го, после двух месяцев в СИЗО, супругов перевели под домашний арест. Основанием для этого стало то, что Александр Караськов и Ирина Бойцова дали признательные показания и стали активно сотрудничать со следствием.

Константин Воронов, Новосибирск

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