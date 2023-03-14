Кредитора обвинили в миллиардных приписках

Как стало известно “Ъ”, следователи столичной полиции завершили расследование уголовного дела бизнесмена Романа Бабояна, представлявшегося братом жены главы Башкирии Радия Хабирова. По версии полицейских, он подделал договор займа на 150 млн руб. и видеозапись передачи денег с тем, чтобы потом взыскать у знакомого предпринимателя уже почти 8 млрд руб. неустойки. Свои требования обвиняемый подкрепил заявлением в правоохранительные органы о совершенном в отношении него особо крупном мошенничестве. Суд первой инстанции претензии господина Бабояна удовлетворил, однако Мосгорсуд, отправив расписки и документы на экспертизу, признал их фальшивыми и сам инициировал уголовное преследование истца. Роман Бабоян вину отрицает, считая, что между ним и потерпевшим есть лишь гражданско-правовые отношения. При этом обвиняемого, который уже изучает свое уголовное дело, продолжают проверять на причастность к еще ряду афер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Бабоян считает, что претензии к нему правоохранителей относятся к гражданско-правовой сфере

Фото: Коммерсантъ Роман Бабоян считает, что претензии к нему правоохранителей относятся к гражданско-правовой сфере

Фото: Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, обвинение в окончательной редакции в покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК) 45-летнему Роману Бабояну на днях предъявили следователи УВД по Западному округу Москвы. Материалы дела не превышают десять томов, а потому вряд ли обвиняемому и его адвокатам понадобится много времени, чтобы с ними ознакомиться.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, началом этой истории послужил банальный заем одного предпринимателя у другого осенью 2017 года. Тогда столичный бизнесмен попросил в долг у Романа Бабояна 22 млн руб. Заем был краткосрочным — всего на месяц с небольшим, а за пользование деньгами полагалось при возврате суммы заплатить процент в 1 млн 240 тыс. руб. Расписку заверили обе стороны, а процесс передачи денег, как позже выяснилось, скрытно фиксировался на видео в офисе бизнес-центра «Верейская плаза 3» одним из знакомых господина Бабояна. Через условленный срок деньги были возвращены с процентами, и никаких спорных вопросов при этом не возникало. Правда, по данным следствия, Роман Бабоян, «пользуясь сложившимися длительными доверительными отношениями», решил заемщику расписку не отдавать, пообещав вернуть позже, а сам расписку в получении денег писать не стал. Вместо этого он на втором листе договора позже просто допечатал текст о еще одном займе — уже на 150 млн руб., который также предусматривал 5% неустойки за каждый день просрочки. С этим документом, а также видеозаписью, которую некие умельцы подвергли монтажу, он в 2019 году пришел в полицию, где написал на своего бывшего заемщика заявление о хищении 150 млн руб. При этом он подписал обязательное в таком случае предупреждение об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). А через некоторое время с тем же набором «доказательств» Роман Бабоян через своего адвоката обратился в Никулинский райсуд Москвы, требуя взыскать с партнера 150 млн руб. основного «долга» и «неустойку» в 7 млрд 665 млн руб. В 2021 году суд, как сообщал “Ъ”, иск удовлетворил, однако это решение было обжаловано в Мосгорсуде. Судебная коллегия по гражданским делам по собственной инициативе обратилась в Российский федеральный центр судебной экспертизы Минюста России, который признал договор займа подложным. Позже этот вывод был подтвержден еще одной судебной экспертизой. По данным специалистов, «к имеющимся печатному тексту, подписям и рукописным записям был допечатан текст на лицевой стороне договора». Полицейские направились домой к Роману Бабояну, но его там не застали, а родственники, по некоторым данным, заявили, что он уехал в Армению.

Стоит отметить, что господин Бабоян является уроженцем Майкопа, но давно проживает в Москве, где и занимается бизнесом. При этом мужчина якобы представлялся как старший брат Каринэ Хабировой, жены главы Башкирии Радия Хабирова. Данные об этом упоминались и в рамках гражданского процесса в Никулинском суде.

В сентябре прошлого года бизнесмена объявили в розыск, хотя его адвокаты заявляли о беспочвенности обвинений и намеренной провокации в отношении него. В итоге через несколько дней Роман Бабоян сам явился в полицию, где и был задержан. Ему предъявили официальное обвинение и с санкции суда поместили в СИЗО. Интересно, что один из его прежних представителей, адвокат Геннадий Удунян, вскоре также был взят под стражу за то, что, находясь под следствием за драку, устроил новый пьяный дебош. Впрочем, другим защитникам Романа Бабояна удалось добиться смягчения для него меры пресечения до домашнего ареста, под которым тот находится до сих пор.

По данным “Ъ”, господин Бабоян свою вину категорически отрицает, утверждая, что между ним и заемщиком имеются лишь гражданско-правовые отношения, а предъявленным ему экспертизам он не доверяет. Его нынешний адвокат от каких-либо комментариев категорически отказался.

В то же время представляющий интересы потерпевшего адвокат Исмаил Салпагаров считает, что причастность Романа Бабояна к инкриминируемым преступлениям «полностью доказана проведенными экспертизами, которые показали, что представленный в суд договор займа является поддельным, так же как и видеозапись». «По сложившейся судебной практике Роману Бабояну грозит семь-восемь лет лишения свободы»,— заявил защитник.

При этом, по данным источников “Ъ”, у следователей остались вопросы к Роману Бабояну, в отношении которого ведется доследственная проверка по выделенным из уже завершенного расследования материалам. В частности, речь идет о возможном завладении средствами на общую сумму в $4 млн еще одного предпринимателя, которому он обещал помочь приобрести оборудование для майнинга криптовалюты. Кроме того, есть подозрения, что он уговорил незаконно переписать на своего родственника, также уроженца Майкопа, нежилое помещение в подмосковном Красногорске. Первоначально он просил у его владельца 70 млн руб. за содействие в получении тендера на постройку школьного комплекса, но поскольку у того не имелось свободных средств, согласился на передачу прав на недвижимость в пользу его близкого человека.

Сергей Сергеев