От Мосгорсуда уйти не удалось

Как стало известно “Ъ”, Никулинский суд Москвы арестовал бизнесмена Романа Бабояна, представлявшегося братом жены главы Башкирии Радия Хабирова. По версии следствия, он подделал договор займа на 150 млн руб., с тем чтобы попытаться взыскать через суд у знакомого предпринимателя уже почти 8 млрд руб. неустойки, а кроме того, обвинял его в мошенничестве. Суд первый инстанции иск удовлетворил, но Мосгорсуд после проведения соответствующей экспертизы не только отказал в иске, но и направил материалы в следственные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Бабоян

Фото: Коммерсантъ Роман Бабоян

Фото: Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, постановление о привлечении к уголовной ответственности 45-летнего Романа Бабояна вынесли следственные органы УВД по Западному округу Москвы. Поскольку сам бизнесмен от полицейских скрылся, обвинение в покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) ему предъявили заочно, одновременно объявив его в межгосударственный розыск. Однако в пятницу заочно обвиняемый был задержан полицией в Москве. Следователь помимо мошенничества инкриминировал ему совершение преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). По данным следствия, на основании недостоверных данных господин Бабоян пытался возбудить в отношении своего оппонента уголовное дело.

Отметим, что расследование в отношении господина Бабояна было инициировано, что бывает нечасто, Мосгорсудом. С просьбой провести доследственную проверку по возможным фактам мошенничества и фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ) в полицию обратился рассматривавший дело судья.

Как установили Мосгорсуд и полиция (соответствующие документы имеются в распоряжении “Ъ”), еще два года назад Роман Бабоян обратился в Никулинский райсуд Москвы с иском о взыскании со своего знакомого бизнесмена крупной суммы. В подтверждение своих требований господин Бабоян предоставил договор займа, согласно которому он в 2017 году одолжил предпринимателю 150 млн руб. При этом заемщик требовал не только возвраты всей суммы, но и неустойки по долгу на сумму более чем 7,6 млрд руб. В 2021 году суд иск удовлетворил, однако это решение было обжаловано в Мосгорсуде. Судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда обратилась в Российский федеральный центр судебной экспертизы Минюста России, который признал договор займа подложным. Позже этот вывод был подтвержден еще одной судебной экспертизой. По данным специалистов, договор беспроцентного займа был изготовлен «путем монтажа (допечатки), а именно к имеющимся печатному тексту, подписям и рукописным записям был допечатан печатный текст на лицевой стороне договора».

Стоит отметить, что Роман Бабоян является уроженцем Майкопа, но давно проживает в Москве, где и занимается бизнесом. При этом он, по некоторым данным, часто называет себя старшим братом жены главы Башкирии Радия Хабирова Каринэ. Мужчина якобы нередко бравировал перед знакомыми родственными связями, которые помогали ему при ведении бизнеса. Проверить достоверность этих фактов теперь предстоит следователям.

Адвокат Геннадий Удунян, представлявший Романа Бабояна в гражданских процессах, заявил “Ъ”, что он действительно с ним знаком, но сейчас его не защищает. При этом адвокат полагает, что его знакомого никто не преследует, уголовное дело в его отношении не возбуждал и в розыск не объявлял. «Это совершенно не соответствует действительности»,— уверенно сообщил защитник, полагающий, что в отношении его экс-клиента совершается некая провокация.

Между тем адвокат Исмаил Салпагаров, представляющий в данном деле интересы потерпевшего, сообщил: «Уголовное дело было возбуждено по ст. 159 УК РФ на основании материалов, поступивших из Мосгорсуда. На мой адвокатский запрос следователь уведомил меня, что Бабоян Р. В. признан обвиняемым по настоящему делу. Надеюсь, что в ближайшее время обвинения будут предъявлены всем лицам, причастным к свершению этого преступления. Напомню, что виновные лица пытались получить с моего подзащитного 7 млрд руб.». Он также пояснил, что о родственных связях Романа Бабояна с Радием Хабировым упоминалось в рамках гражданских процессов, приведших к возбуждению уголовного дела. В пресс-службе главы Башкирии от комментариев воздержались.

Тем временем в минувшую пятницу господин Бабоян был задержан сотрудниками уголовного розыска, а днем позже Никулинский суд столицы по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сергей Сергеев