Uni и Mastersuit

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Фото: Uni Uni

Фото: Uni

Uni

Магический бургер с морским ежом

На Патриарших очередное пополнение в ресторанном семействе Alba Group — на месте Nord 22 открылся японский Uni. Кухню возглавляют сразу два бренд-шефа холдинга — Леонид Иванов (Lou Lou, «Юг», «Хорошая девочка») и Олег Шин («Б12»). Здесь самое время вспомнить, что французский Lou Lou, с открытием которого началась московская карьера замечательного петербуржского шефа Леонида Иванова, появился на месте Fish Fetish. В новом Uni Alba Group будто снова возвращается к той самой теме, которую «Фиш Фетишу» по ряду причин не удалось воплотить два года назад в сходной локации и с теми же «ихтиологическими-эротическими» вводными. Uni оказался полной противоположностью Fish Fetish, и в этом очевидном противопоставлении невозможно не усмотреть параллелей и сравнений. Иначе чем объяснить необычный арт-объект в виде оранжевого коралла-плафона в глубине мерцающего зала Uni, будто бы отсылающий к «инопланетному» интерьеру «Фетиша» с его странными гигантскими водорослями цвета кампари оранж? Эта вставная деталь настолько резко контрастирует со всем интерьером, придуманным знаменитым архитектором Натальей Белоноговой в совершенно нехарактерной для нее лирической манере, что считывается как сознательная цитата. Квадратный зал Uni, несмотря на обычную конфигурацию большинства заведений на Малой Бронной, оказался совершенно не похож ни на одно из них. По стилистике он, пожалуй, ближе всего к «Б12», но с поправками на Патрики. Зал замышлялся как нутро старинной японской шкатулки — отсюда и расписанные кистью стены, и золотистое свечение панелей, и расшитый вручную шелк и текстиль. Наталья Белоногова вдохновлялась японским стилем карэй, что означает «пышная (цветущая) красота»,— для Патриков, пожалуй, слишком уж изысканно, но результат все же получился универсальным — особенно если сравнивать с «кислотным» урбанизмом «Фетиша», попавшего полтора года назад совсем мимо цели. Внутри Uni ощущаешь себя в декорации очень дорогого фильма — чарующая игра света и тени, тщательно выверенная колористика, полное погружение в атмосферу, комфортный эскейп без страха и упрека. Наталья Белоногова — мастер пространственного саспенса,— как всегда, блестяще справляется со своей задачей. Собственно, на этих эскапистских деталях и выстраивается многослойная концепция Uni — от расписных шкатулок с японскими гейшами, в которых подается счет, до эпатажных эротических картинок в меню и коктейльной карты с рассказами о японских божествах. То, что ресторан назван в честь пурпурного японского морского ежа,— такая же часть сторителлинга, как и все остальные составляющие проекта. Всерьез говорить о моноконцепте тут точно не следует. В меню Uni действительно есть большой раздел с морскими ежами в самых разных видах, но это, как обычно и случается в Москве, фасадное «моно». За титульной страницей меню скрываются суси и роллы — непременно с черной икрой и трюфелем, татаки и тартары — с ними же омлет чаван муши с крабом и красной икрой (650 руб.), единичные вонтон (1100 руб.) и димсам (2400 руб.) — с крабом и с вагю соответственно. В общем, налицо типичный для Патриков набор деликатесов в тематическом обрамлении. Венцом этого направления можно считать картофель с трюфелем и черной икрой (1500 руб.), в открытую перекликающийся с аналогичным блюдом ресторана Ava, расположенного напротив. В этом контексте морской еж с мармеладом из рыбного бульона с трюфельным айоли и черной икрой (600 руб.) и еж, запеченный с тартаром из лангустинов с черным трюфелем (650 руб.), кажутся обычной данью Патриком с их скучноватой продуктовой корзиной luxury. Самыми оригинальными и остроумными флагманскими блюдами проекта оказались бургер эби кацу (1100 руб.) под названием «Куртизанка из Нагасаки» и доширак uni c красной икрой «Сон жены рыбака» (1500 руб.). В этих забавных премиальных твистах на стритфуд тоже можно увидеть отсылки к первоначальной неудавшейся задумке Fish Fetish. Но внутри Uni им точно гарантирован успех, тем более что бургер с котлетой из креветок, соусами кацу и блэк айоли и свежим морским ежом действительно очень хорош. Как и сливочный доширак, который, кстати, предлагается в двух вариантах — тематическом «ежовом» и универсальном с черной икрой и трюфелем (1800 руб.).

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Фото: Mastersuit Mastersuit Cafe

Фото: Mastersuit

Mastersuit Cafe

Убедительный нисуаз с тоннато

Mastersuit Cafe открылось при одноименном бутик-ателье, занимающемся индивидуальным пошивом одежды и обуви. Нетрудно догадаться, что владельцев ателье вдохновили гастрономические проекты известных модных домов в Европе, да и в Москве подобные проекты уже не в новинку: какое-то время назад кафе под собственным брендом открывал Игорь Чапурин, да и ныне действующий Sartoria Lamberti имеет отчасти схожую тематику. В величественном холодном интерьере, напоминающем замок Снежной королевы высоченными потолками, множащимися друг в друге зеркалами и контрастным бело-черно-серым колором, трудно усмотреть хоть какую-то связь с богемно-мятежным миром fashion, кроме разве что фотопортретов более или менее знаменитых клиентов ателье. К тому же массивные двери, ведущие в ателье с торца величественного здания в образцовом стиле московского модерна Густава Гельриха, никак не располагают к дежурной чашке кофе или непринужденному ланчу. Между тем основатели Mastersuit рассчитывают именно на это — в их планах сделать кафе точкой притяжения на пустынной Пречистенке, и именно с этой целью был приглашен на позицию бренд-шефа Алексей Костыгов, ранее работавший в Петербурге у Алена Дюкасса в Mix и у Адриана Кетгласа в Grand Cru. Шефу удалось сделать действительно интересное меню. Беда лишь в том, что Алексей Костыгов в стенах Mastersuit кажется зачарованным Каем в ледяных чертогах, перешагнуть пределы которых можно, лишь сделав над собой видимое усилие. А еда того стоит — прекрасный авторский нисуаз с соусом тоннато (950 руб.), оригинальные морские гребешки со свекольным муссом и гречкой аль денте в легком демигляс (890 руб.), нежнейшая вырезка ягненка с пюре из нута и карамелизированной морковью (1250 руб.) и суфле из черной смородины с заварным кремом (450 руб.) могут дать фору большинству успешных заведений на соседней Остоженке.

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