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Коммерсантъ FM
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Красота наполняет портфель

Какие косметические бренды пришли на замену покинувшим российский рынок

В российских сетях выросло число косметических марок. Портфель брендов, представленных на рынке, за последний год увеличился в некоторых категориях почти вдвое, пишет ТАСС. На полках появились бренды, например, из Кореи, Ирана и Турции. Речь идет как об уходовой, так и о декоративной косметике и парфюмерии. Способны ли новые игроки заменить ушедшие европейские марки? Выясняла Светлана Белова.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 2022 году российский рынок покинули более 40 мировых косметических компаний. Наличие товаров части из них — теперь задача параллельного импорта. Объемы таких поставок сложно сопоставить с официальными. На этом фоне крупные сети пересматривают портфель брендов. Четверть новых марок, например, в «Л’Этуаль» — российские, рассказали “Ъ FM” в пресс-службе ритейлера:

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«За год в сети появилось более 800 новых брендов. Из них 200 брендов — российские. Около 100 новых марок приходится на декоративную косметику, более 400 — на продукты для ухода за лицом и телом, а более 80 — на ароматы. Всего в "Л’Этуаль" представлено более 3 тыс. брендов и более 120 тыс. товаров. В компании отмечают растущий спрос на российские бренды, на собственные торговые марки, а также на эксклюзивные бренды в категориях "макияж", "парфюмерия", "уход за лицом, телом и волосами"».

В 2022 году в магазинах появилось около 100 новых брендов российской косметики. Их доля на рынке достигла примерно 20%. В то же время не все сети лояльны к ним, и не готовы реализовывать и представлять такие товары, рассказал основатель бренда «Гельтек» Сергей Кирш:

«Сети берут российские бренды очень аккуратно и ставят не во все магазины. То есть когда ритейлеры говорят, что у них прибавилось 200 марок, это отчасти правда, отчасти некое лукавство. "Гельтек" смог войти в "Рив Гош", "Л’Этуаль", "Золотое яблоко". Самые хорошие результаты у нас показывают "Яблоко" и "Рив Гош", где "Гельтек" встал примерно в 10% точек. И только в апреле — после тестового периода в восемь месяцев — они будут готовы расширять наше присутствие. В "Золотом яблоке" мы вошли во все точки, где на полках были свободные места, и во все новые магазины они нас тоже забирают».

Полки магазинов косметики также пополняют новые бренды из Турции, Кореи и Ирана. Их за последний год появилось порядка 170. Эти товары могут закрыть потребности эконом и среднего сегмента. Если же речь идет о премиум уходе или люксовой декоративной косметике — аналоги привычным брендам найти подчас невозможно, говорит автор Telegram-канала «1001 маска» Ирина Булхова:

«Потребителю плохо знакомы российские косметические бренды, к ним возникает меньше доверия. Что касается ушедших марок, найти их стало действительно сложно. Люди что-то заказывают через байеров, например, Hourglass, Fenty Beauty и прочие подобные бренды декоративной косметики, которые у нас теперь не представлены».

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Отдельные марки, пусть и с новыми ценами, все еще можно найти в магазинах. В других случаях клиенты прибегают к помощи байеров, в таком случае к стоимости товара добавляется еще и комиссия байера — минимум 10% — отмечает автор Telegram-канала Saint lipstick Инга Шварц:

«Аналогов европейского "люкса" сейчас нет. Пришло очень много корейских брендов, но это опять-таки не тот европейский премиум, к которому мы привыкли — это не Chanel и не Dior. Брендов российской декоративной косметики не так много. С уходом проблем нет, но, например, нишу La Mer и Valmont заменить практически нечем».

В то же время, по оценкам аналитиков, на российском рынке не менее 20% продукции — контрафакт. Чаще всего подделывают парфюмерию, а самые популярные у мошенников бренды Dior, Tom Ford, Chanel и Montale.

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Дарья Фоменко

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