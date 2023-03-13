Mercedes-Benz анонсировал обновленный кроссовер GLA

Компания Mercedes-Benz анонсировала обновленный кроссовер GLA, который покажут в 2023 году.

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Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLA

Фото: Mercedes-Benz

Никакой официальной информации о модели нет. Судя по единственному опубликованному тизеру, рестайлинговый Mercedes-Benz GLA получит измененный рисунок оптики, новую решетку радиатора и переработанные бампера. В салоне ожидается появление 10,25-дюймового тачскрина мультимедиа, обновленной системы MBUX и нового руля.

Ожидается, что модернизация модели пройдет по тому же сценарию, что и обновление семейств Mercedes-Benz A-Class, которое было представлено осенью 2022 года, и показанного в январе 2023 года Mercedes-Benz CLA. Рестайлинговый Mercedes-Benz GLA будет представлен 16 марта.

Максим Вершинин

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