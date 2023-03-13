Хакеры взломали разработчика S.T.A.L.K.E.R.2 и потребовали вернуть русскую озвучку

Российские хакеры взломали украинского разработчика видеоигр GSC Game World и получили доступ к около 30 ГБ информации по видеоигре S.T.A.L.K.E.R. 2. Хакеры выложили часть артов к игре в интернет и потребовали вернуть русскую озвучку в S.T.A.L.K.E.R. 2 — в противном случае они опубликуют весь архив.

Представители GSC Game World уже подтвердили утечку: взломан оказался компьютер одного из сотрудников. В компании попросили не смотреть и не распространять материалы об игре, чтобы не испортить впечатление.

Арты по S.T.A.L.K.E.R. 2 были выложены в группу «ВКонтакте» «Вестник "Того Самого Сталкера"». Хакеры потребовали от разработчиков из GSC Game World извиниться перед российскими и белорусскими игроками, разбанить профили в Discord и вернуть русскую локализацию до 15 марта, иначе хакеры начнут выкладывать больше материалов по игре. В полученных ими материалах есть описания сюжетных роликов, игровые карты и арты по игре.

Евгений Федуненко