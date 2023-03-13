Аэропорт Сочи занял первое место в РФ по росту пассажиропотока в феврале

Аэропорт Сочи показал наибольший рост годового пассажиропотока среди российских авиаузлов по итогам февраля 2023 года. Об этом сообщает «Ъ».

В январе—феврале текущего года аэропорт курорта обслужил 1,5 млн пассажиров, что на 22% выше показателя 2022 года и на 81% — 2019 года.

На втором месте Новосибирск, обслуживший 1,1 млн человек (+51% к 2022 году), на третьем — Самара (435 тыс. человек, +25%).

В прошлом месяце российские авиакомпании перевезли 6,5 млн пассажиров, что на 50 тыс. человек больше, чем в феврале 2022 года. По отношению к февралю допандемийного 2019 года пассажиропоток российских аэропортов снизился на 14%. Как отмечают эксперты, в дальнейшем возможно снижение показателя после отмены госсубсидирования с апреля текущего года.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram