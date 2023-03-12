В Саратовской области число пострадавших в ДТП с 21 автомобилем достигло 15

При столкновении 21 автомобиля на федеральной трассе Р-228 в Хвалынском районе Саратовской области пострадали 15 человек. Один пострадавший отказался от госпитализации, 14 человек увезли в больницу, в основном с переломами. Среди пострадавших — трое детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП на трассе Р-228 в Хвалынском районе Саратовской области

Фото: ГИБДД УМВД России по Саратовской области / ТАСС ДТП на трассе Р-228 в Хвалынском районе Саратовской области

Фото: ГИБДД УМВД России по Саратовской области / ТАСС

«Всего 15 пострадавших, 14 госпитализированы, 1 отказался от госпитализации»,— написал министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram. В тяжелом состоянии находится подросток 14 лет — у него ушиб мозга и перелом костей. Еще двух человек отправили в операционную.

Рано утром, в 7:45 (6:45 мск), на 113-м км федеральной автодороги Р-228 Сызрань--Саратов--Волгоград в Хвалынском районе столкнулся 21 автомобиль. Причиной аварии стал сильный туман. Часть трассы, где произошла авария, перекрыли. Движение также ограничили в Хвалынском, Красноармейском и Калининском районах.

Анастасия Ларина