На федеральной трассе в Саратовской области столкнулись более 15 машин

На федеральной трассе Р-228 в Хвалынском районе Саратовской области более 15 машин попали в аварию. Пострадали как минимум восемь человек. Проезд по трассе затруднен. Об этом сообщил Юрий Юрин, начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства региона.

Как пояснил господин Юсин в своем Telegram-канале, сообщение об аварии поступило в 07:44 по местному времени (06:44 мск). Он добавил, что на месте работают медики, сотрудники ДПС и спасатели. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Позже в управлении ГИБДД по Саратовской области сообщили ТАСС, что проезд на трассе Р-228 на участке с 86-го по 113-й км закрыт для транспортных средств с 09:15 (08:15 мск). Трассу перекрыли из-за сильного тумана и ДТП.

Олеся Павленко