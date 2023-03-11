В Израиле десятую неделю протестуют против судебной реформы

Десятки тысяч израильтян вышли на общенациональные демонстрации против правительственного плана по реформе судебной системы. Протесты продолжаются 10-ю неделю, критики считают, что реформа угрожает независимости судебной системы, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявляет, что ее цель — сбалансировать ветви власти. Реформа приведет к ограничению полномочий Верховного суда Израиля.

На фоне продолжающихся дебатов по поводу реформы падает курс национальной валюты — нового шекеля, некоторые резервисты заявляют о готовности не подчиняться приказам о призыве, сообщает Reuters. Президент Ицхак Герцог призвал отложить реформу и начать диалог.

Проходящего по делу о коррупции господина Нетаньяху, который отвергает все обвинения, пришлось 9 марта доставить по воздуху в главный международный аэропорт страны для зарубежной поездки из-за того, что протестующие мешали премьеру туда добраться, напоминает AP.

Подробнее о протестах читайте в публикации «Ъ» «Израиль переполнен народным гневом».

Мария Федотова