«Глория джинс» откроет точку в бывшем флагманском магазине H&M на Тверской в Москве

Бренд одежды «Глория джинс» выиграл тендер на открытие магазина в бизнес-центре «Галерея Актер», на углу Тверской улицы и Пушкинской площади в Москве. Магазин откроют весной, сообщил ТАСС. Ранее там находился флагманский магазин H&M.

Информацию подтвердила «Глория джинс» и консультант сделки NF Group. «Открытие магазина в "Галерее Актер" поможет "Глория джинс", которая на сегодняшний день и так является лидером своего сегмента, качественно увеличить покупательскую аудиторию, а расположение на центральной торговой улице города даст дополнительный маркетинговый потенциал узнаваемости бренда»,— сказала ТАСС директор направления стрит-ретейла NF Group Ирина Козина.

Ритейлер одежды H&M объявил о решении постепенно прекратить работу на российском рынке в июле 2022 года. Осенью компания постепенно закрыла все свои магазины в России, флагманский магазин в «Галерея Актер» прекратил работу 30 ноября. Из-за ухода из России годовая прибыль H&M упала на 68%.

Олеся Павленко