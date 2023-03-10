Росприроднадзор подал 11 исков к фирме Галицкого за загрязнение окружающей среды

Арбитражный суд Краснодарского края принял 11 исковых заявлений Южного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) к ООО «Инвестстрой» о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Ведомство намерено взыскать с ответчика в общей сложности около 3 млн руб. Причина возникновения исковых требований в материалах дела пока не раскрывается.

Компания «Инвестстрой» принадлежит, по данным системы «СПАРК-Интекфакс», миллиардеру Сергею Галицкому. Общество зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году с основным видом деятельности — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Выручка компании по итогам 2021 года составила 36,1 млрд руб., чистая прибыль — 5,6 млрд руб.

Фирма «Инвестстрой» занимается реконструкцией кинотеатра «Аврора» в Краснодаре. В 2019 году с компанией было заключено самое крупное в России концессионное соглашение по реставрации объектов культурного наследия. В восстановление кинотеатра намеревались вложить почти 3 млрд руб. Согласно проекту, отреставрированный киноконцертный зал на 1,2 тыс. мест должен был разместиться в наземной части «Авроры». В подземно-цокольном пространстве на глубине 21 м планировали построить выставочные помещения, кинозалы, кафе и территории для проведения культурных и деловых мероприятий. Работы планировали завершить к концу 2024 года.

12 декабря 2022 года компания Сергея Галицкого сообщила, что не сможет закончить реконструкцию кинотеатра из-за санкций в отношении России. Инвестор объявил о поиске новых подрядчиков и поставщиков.

17 января 2023 года в «Инвестстрое» заявили, что восстановят кинотеатр «Аврора» в прежнем виде.

Наталья Решетняк

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