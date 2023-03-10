Сводный макропрогноз предполагает краткосрочные улучшения

Макроэкономический консенсус-прогноз Банка России на период 2023–2024 годов в марте несколько улучшился — медианная оценка глубины падения экономики РФ в этом году изменилась с 1,5% до 1,1%, а ожидания роста в 2024-м выросли с 1,2% до 1,5% (см. график). При этом диапазон прогнозов опрашиваемых аналитиков по динамике ВВП на 2023 год остается весьма значительным — от минус 5% до плюс 0,8% (прогноз самого ЦБ — от минус 1% до плюс 1%). Несмотря на ожидаемый в 2024 году рост, в 2025-м размеры российской экономики все равно будут несколько меньше уровня 2021 года.

Аналитики сходятся в том, что для сокращения инфляции до 6% по итогам года снижения ключевой ставки ЦБ не понадобится, при этом сам регулятор повысил свой прогноз по средней ставке в этом году до 7–9%, замечают авторы Telegram-канала «Твердые цифры». Согласно консенсус-прогнозу, ожидается укрепление рубля до 74 руб./$ до конца года с текущих 75,9 руб./$, но при этом менее активное, чем в оценках регулятора, восстановление импорта — $360 млрд против $384 млрд.

Обновленный консенсус-прогноз FocusEconomics для России на этот год в марте также улучшился — динамика ВВП пересмотрена с минус 2,8% до минус 2,2% (при минимуме минус 7,1% и максимуме плюс 1%). При этом ухудшены оценки на 2024 год — с плюс 1,4% до 1,1%. Основная причина пересмотра прогноза на 2023 год — улучшение оценок величины падения частного потребления и инвестиций. Инфляция к концу года по этому прогнозу снизится до 6% при ключевой ставке ЦБ 7,49%. Курс рубля составит 76,6 руб./$ на конец года при объеме импорта всего в $280 млрд. Ухудшение же оценок 2024 года прежде всего связано с уменьшением ожидаемого роста инвестиций — 1,5% против 2,4% в феврале.

Напомним, по оценке Минэкономики, в январе 2023 года в годовом выражении глубина падения ВВП снизилась до 3,2% с 4,2% в декабре. Более того, в ведомстве считают, что в терминах месяц к месяцу с учетом сезонности экономика РФ в январе стабилизировалась на уровне плюс 0,2%. Большинство экономистов видят такой всплеск временным. В FocusEconomics считают, что в первом квартале 2023 года с учетом сезонности объем российского ВВП снизится на 0,2% и перейдет к росту лишь в четвертом квартале.

Артем Чугунов