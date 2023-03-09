Девелоперу продублировали мошенничество

Как стало известно “Ъ”, в Тверской суд столицы поступило ходатайство об аресте владельца компании Орtima Development Альберта Худояна. Предприниматель уже отбывает восьмилетний срок по делу о хищении у своего бизнес-партнера активов, оцениваемых в 4,2 млрд руб. На этот раз ему инкриминируется хищение акций компании «Авиасити», сумма ущерба, по данным “Ъ”, превышает 3,74 млрд руб. Потерпевшей стороной в новом деле, как и в первом, является офшор Mansfield Executive Ltd, при этом бизнесмен Сергей Говядин в материалах упоминается уже не как представитель этой компании, а как ее бенефициар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По новому делу Альберту Худояну предъявили такое же обвинение, что и по предыдущему

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ По новому делу Альберту Худояну предъявили такое же обвинение, что и по предыдущему

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Расследованием нового уголовного дела в отношении Альберта Худояна с января 2023 года занимается главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Оно же вело и его предыдущее дело. По данным “Ъ”, обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Альберту Худояну было предъявлено 27 января, а сумма ущерба, которая ему инкриминируется, превышает 3,74 млрд руб. Как и в первом расследовании, потерпевшей стороной является офшорная компания Mansfield Executive Ltd, но при этом бизнесмен Сергей Говядин в прошлый раз фигурировал в материалах дела как представитель этой фирмы, а сейчас, по данным “Ъ”, упоминается уже как ее бенефициар. Имени прежнего владельца этой компании экс-депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильдара Саймиева в новом деле нет.

Фабула свежего расследования, по данным источников “Ъ”, касается событий 2015–2019 годов. В этот период, по версии следствия, Альберт Худоян похитил доли в уставном капитале ООО «Авиасити».

Размер ущерба по делу следствие определило исходя из оценки стоимости земельных участков, которые принадлежали на правах аренды ООО, и снесенного здания аэровокзала, который на них располагался. Вины Альберт Худоян не признает. Его защита считает новое дело незаконным и связывает его с желанием полностью отобрать бизнес у клиента.

Ходатайство следствия об аресте Альберта Худояна Тверской райсуд намеревался рассмотреть 9 марта, однако по просьбе его адвокатов перенес слушания на 15 марта — защите понадобилось дополнительное время для подготовки к заседанию. Отметим, что арест бизнесмена сотрудникам ГСУ необходим прежде всего для того, чтобы можно было проводить следственные действия с участием обвиняемого, доставляя в случае необходимости его из столичного СИЗО. Привозить его каждый раз из колонии, где Альберт Худоян отбывает срок по первому делу, было бы затруднительно.

Напомним, что в прошлом году Альберт Худоян был приговорен к восьми годам колонии, а его подельник — генеральный директор «Авиасити» Сергей Коноплев — к пяти годам.

Владелец Optima Development был признан виновным в организации хищения у своих бизнес-партнеров нескольких земельных участков на Ленинградском проспекте на общую сумму 4,2 млрд руб.

А гендиректор «Авиасити», как установил суд, помогал исполнить этот преступный замысел. События первого дела относятся к 2015–2017 годам, когда компания Optima Development начала реализовывать в Москве проект по строительству элитного жилого комплекса «Прайм парк» общей площадью 400 тыс. кв. м. Девять высотных башен предполагалось возвести на месте исторического здания Московского аэровокзала, который предварительно был снесен. «Авиасити» принадлежали права долгосрочной аренды на землю, на которой должен был разместиться ЖК, однако никаких других необходимых для начала работ документов у застройщика не имелось. Тогда Альберт Худоян обратился с просьбой о содействии к своему давнему знакомому — тогдашнему депутату Госдумы Ильдару Саймиеву. Взамен новый партнер получал 50% площадей после реализации проекта. Документы в итоге были получены, и в 2015 году офшорная компания Mansfield Executive Ltd, принадлежащая тогда депутату, выкупила 50% долей ООО «Авиасити». Однако год спустя Альберт Худоян при содействии гендиректора «Авиасити», как следует из материалов дела, путем совершения притворных сделок похитил у своих партнеров их собственность, создав у «Авиасити» искусственную задолженность и незаконно передав их активы третьим лицам.

Напомним, что расследование дела в отношении Альберта Худояна сопровождалось громким скандалом, который привел в 2020 году к отставке начальника следственного департамента (СД) МВД Александра Романова и уголовному преследованию двух его заместителей, Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также старшего следователя по особо важным делам Александра Брянцева, который первоначально вел дело в отношении девелопера. Сотрудников СД обвинили в желании развалить «дело Худояна», причем заявителем в «генеральском» деле также выступал Сергей Говядин. Однако в 2021 году генпрокурор Игорь Краснов отказался утверждать обвинительное заключение по делу в отношении экс-сотрудников следственного департамента, все трое обвиняемых были выпущены из СИЗО, а расследование оказалось фактически заморожено. До сих пор все его фигуранты остаются обвиняемыми в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Как отметили представители экс-сотрудников СД, следственных действий в отношении обвиняемых в последнее время не было.

Владислав Трифонов