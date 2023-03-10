«Интерлизинг» выпустит облигации

Лизинговая компания «Интерлизинг» сегодня, 10 марта, проведет сбор заявок не трехлетний выпуск облигаций объемом 3,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых. Привлеченные средства компания намерена потратить на приобретение техники для последующей передачи в лизинг. Для частных лизингодателей, по мнению экспертов, облигационные займы являются одним из перспективных способов с гарантированным результатом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сегодня, 10 марта, «Интерлизинг» проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-05 объемом 3,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Ориентир по ставке купона установлен на уровне 12%. Выплаты по купонам будут проходить раз в квартал. Их номинальная стоимость будет погашена путем амортизации равной 16,5% в даты выплат с 7-го по 11-й купон. Оставшиеся 17,5% номинала компания намерена погасить в дату окончания двенадцатого купонного периода. Дюрация, то есть срок возврата вложений инвестору, составит 2,2 года. Организатором выпуска облигаций выступит ПАО «Банк "Уралсиб"».

По словам финансового директора компании Евгения Кочурова, привлеченные средства компания направит на финансирование основной деятельности — приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования для последующей передачи в лизинг. Выпуск облигаций таким же объемом «Интерлизинг» осуществлял в 2022 году. Всего в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7,5 млрд рублей.

Компания «Интерлизинг» основана в 1999 году. На данный момент организация представлена в 44 городах России. Ее головной офис находится в Санкт-Петербурге. По данным на сайте «Интерлизинга», в 2022 года объем нового бизнеса компании составил 38 млрд рублей с учетом НДС, что на 14% больше, чем годом ранее. Лизинговый портфель за прошедший период превысил 52 млрд рублей. За год «Интерлизинг» передал клиентам 6777 единиц техники. Наиболее популярным был лизинг автотранспорт: его доля в структуре нового бизнеса составляет 46%.

Лизинговые компании, по словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, склонны привлекать облигационные займы или заимствования на открытом рынке. Это, по его мнению, обусловлено спецификой их бизнеса и необходимостью дифференцировать финансовые источники для пополнения оборотных средств и капиталовложений в новые единицы техники и сопровождение их обслуживания. «Между тем для частных лизингодателей облигационные займы являются одним из перспективных способов с гарантированным результатом: об этом в случае с "Интерлизингом" свидетельствует тот факт, что компания уже обращалась к выпуску облигаций ранее. Полагаю, что в условиях заметно подорожавших банковских кредитов, а также в условиях санкционного давления, в том числе и на рынок лизинга, данное решение более чем оправданно»,— поясняет господин Жарский.

О популярности облигационного займа среди лизинговых компаний также говорит начальник отдела торговых операций ООО «ПТЦ», автор стратегий автоследования Дмитрий Марков. По его данным, к такой процедуре обращались, например, АО «ВЭБ-лизинг», ООО «Балтийский лизинг», ООО «ДиректЛизинг». «В России сформировался развитый облигационный рынок. Большое количество инвесторов рассматривает вложения в облигации с целью сохранения и приумножения капитала. Поэтому для эмитентов есть возможность привлекать значительные объемы средств через рынок облигаций по конкурентным с банками ставкам. Преимущества облигаций для эмитента в отсутствии залога, в возможностях более свободно распоряжаться привлеченными средствами, в выплате тела займа только при погашении ценных бумаг. Если компания уже давно размещает облигационные выпуски, то за счет публичности и роста доверия инвесторов каждый новый выпуск может обходиться дешевле»,— рассуждает эксперт.

Господин Марков также добавил, что ставка купона в 12% рыночная для компаний данного сектора с аналогичными кредитными рейтингами. По близким доходностям торгуются размещенные выпуски «Интерлизинга», отмечает он. Банковский кредит для подобной компании может обойтись от 10,5% годовых.

«Облигационные заимствования в большинстве случаев немного дороже для организаций по сравнению с банковским кредитованием. Однако при выпуске облигаций лизинговая компания получает финансирование, не привязанное к конкретным лизинговым сделкам, не требующее предоставления обеспечения и соблюдения ковенантов. За такую дополнительную степень свободы и идет некоторая переплата»,— комментирует Евгений Кочуров.

Надежда Ярмула