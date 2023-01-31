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Лизинг смотрит на Китай

Трансформация

Петербургский рынок лизинга перестроился на Китай, Азию и отечественные бренды. Компании расширили портфели за счет оборудования со вторичного рынка и возвратного лизинга. Тем не менее полностью победить дефицит пока не удалось, и по итогам 2022 года объем нового бизнеса оценочно сократится в Петербурге на 13%.

Отличительной чертой рынка в Петербурге является невысокий уровень развития крупного корпоративного бизнеса, особенно в таких капиталоемких лизинговых сегментах, как авиализинг

Отличительной чертой рынка в Петербурге является невысокий уровень развития крупного корпоративного бизнеса, особенно в таких капиталоемких лизинговых сегментах, как авиализинг

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Отличительной чертой рынка в Петербурге является невысокий уровень развития крупного корпоративного бизнеса, особенно в таких капиталоемких лизинговых сегментах, как авиализинг

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Основными факторами, которые определяли развитие лизинга в прошлом году, стали существенная трансформация поставщиков оборудования, длительная адаптация логистических схем доставки и, конечно, значимые изменения в структуре экономики, которые повлияли на бизнес клиентов, перечисляет Татьяна Донченко, генеральный директор компании «ТСС-Лизинг». К наиболее пострадавшим направлениям она относит лизинг морских и речных судов и авиализинг (первый снизился почти в два раза, второй — на 50%), к растущим — лизинг грузового транспорта и строительной и дорожно-строительной техники.

В 2022 году рынок лизинга столкнулся со сложностями во всех сегментах из-за нарушения логистических цепочек, прекращения поставок европейских, японских, корейских, американских брендов и рекордного повышения ключевой ставки в начале года, добавляет Сергей Клюшников, генеральный директор ГК «ВТБ Лизинг». В третьем квартале по мере снижения ставки ситуация, по его словам, начала стабилизироваться, лизинговые компании перестроились на работу с китайскими брендами и финансирование бывшего в употреблении оборудования.

«Исторически отличительной чертой рынка в Петербурге является невысокий уровень развития крупного корпоративного бизнеса, особенно в таких капиталоемких лизинговых сегментах как, например, авиализинг. Подобные сегменты во многом определяют объемные показатели рынка. Но в регионе они развиваются неактивно, их падение в 2022 году не оказало значительного влияния на рынок»,— говорит госпожа Донченко.

С другой стороны, на рынок региона в большей степени влияет товарооборот с со странами Прибалтики, указывает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. И на фоне сокращения сделок с морскими и речными судами и падения объемов товарооборота снижение нового лизингового бизнеса по итогам 2022 года усилится, считает он. В 2023 году рынок покажет подъем на фоне эффекта низкой базы и постепенного снижения дефицита техники и оборудования, считает господин Чернов. В том числе лизинг железнодорожной техники и транспорта продолжит расти на фоне переориентации российских экспортных и импортных потоков в азиатские страны, подчеркивает эксперт.

Согласно данным «Эксперт РА», по итогам девяти месяцев 2022 года объем нового лизингового бизнеса в Петербурге сократился на 24% и составил 115,4 млрд рублей.

Секонд-хенд и машины с возвратом

Тенденция роста доли подержанной техники начала проявляться еще с пандемийного 2020 года. Именно тогда на первый план начали выходить китайские автопроизводители и вырос спрос на автотранспорт с пробегом вследствие дефицита европейских марок и роста цен на новые автомобили, рассказывают в пресс-службе ЛК «Европлан».

«Рост спроса на бывшую в употреблении технику наша компания отметила еще в конце 2020 года, когда начал появляться дефицит новых основных средств из-за остановки заводов в пандемию и нарушения логистики»,— подтверждают в ООО «Интерлизинг». Спрос на технику вторичного рынка растет: в 2021 года число переданных предметов лизинга выросло в компании на 11%, а в 2022 году — на 21%. Кроме лизинга подержанной техники, стал востребован механизм возвратного лизинга. Объем профинансированных сделок за десять месяцев вырос в «Интерлизинге» на 43%, а доля возвратного лизинга в продажах возросла с 5,2% в 2021-м до 6,4% в 2022-м.

Если раньше возвратный лизинг был востребован в основном крупным бизнесом, то теперь им стали пользоваться компании малого и среднего бизнеса, которым стало непросто привлекать банковское финансирование, поясняют в ЛК «Европлан». Возвратный лизинг, по сути, является аналогом кредита. Лизингодатель приобретает у юрлица, например, автомобиль (любой, в том числе и спецтехнику), а затем передает этому же лицу авто в лизинг. Клиент, таким образом, получает необходимые ему денежные средства и продолжает использовать свое транспортное средство, внося ежемесячный лизинговый платеж.

По словам господина Клюшникова, при приобретении автомобилей и техники клиенты «ВТБ Лизинга» в прошлом году традиционно заключали договоры финансовой аренды с последующим правом выкупа (95,8% объема нового бизнеса составили сделки с этим видом лизинга). Вырос интерес к долгосрочной аренде, которая в среднем на 20% выгоднее покупки в собственность. При оформлении железнодорожной техники использовалась аренда с правом или обязательством выкупа, а также возвратная аренда с опционом на выкуп.

В целом по петербургскому рынку средняя доля подержанных оборудования и техники в новом бизнесе в прошлом году выросла с 14 до 20%, а доля возвратного лизинга — с 3 до 6%, оценивает господин Чернов.

Рынок пересаживается на китайские авто

На сегодняшний день более половины иностранной техники уже удалось заменить за счет отечественной и китайской продукции, а также техники из «дружественных» стран, отмечает господин Чернов. Однако некоторый дефицит все еще остается, особенно это касается авиатранспорта, легковых и грузовых автомобилей, строительной техники. По подсчетам Freedom Finance Global, доля российских и китайских компаний в структуре портфелей лизинговых компаний в 2022 году должна увеличиться на 15–20%.

Доля Китая значительно выросла во всех сегментах и сегодня превышает 23%, рассказали в «Европлане». В целом драйверами рынка остаются грузовой транспорт и спецтехника. При этом легковой автотранспорт сегодня активно оформляют в лизинг сервисы такси и каршеринга, которые нуждаются в обновлении автопарка и пополняют его новыми китайскими автомобилями.

«Проблему с дефицитом техники мы решали путем импортозамещения. В части спецтехники большую ставку делаем на корейских производителей, чья техника способна заместить практически все европейские и американские марки. Тем более что поставки деталей стабильны, а в сервисных центрах знают, как ремонтировать такие автомобили»,— рассказывают в «Интерлизинге». Автотранспорт с пробегом компания приобретает в основном в двух сегментах, где сейчас нет качественной замен: легковые премиум-автомобили и грузовые тягачи европейских марок.

В топ-5 самых востребованных клиентами «Газпромбанк Автолизинга» марок в 2022 году в грузовом сегменте вошли Shacman, FAW, Sitrak (продажи популярных ранее Mercedes-Benz и Ford упали из-за дефицита и высоких цен), в сегменте спецтехники японская Komatsu и американская Case уступили позиции более доступным Sany и XCMG, а в легковом сегменте клиенты переключились с европейской, корейской и японской техники на популярные китайские марки Geely, Haval, Chery, рассказал руководитель отдела по работе с импортерами компании Александр Корнев.

Исследование «Эксперт РА» также показало, что структура рынка автолизинга перераспределилась в пользу грузовой техники, доля которой в общем объеме продаж составила 30,5%. Категории «легковой и легкий коммерческий транспорт» и «спецтехника» заняли примерно равные доли: 18,3% и 18,4% соответственно. Эксперты «Газпромбанк Автолизинга» наблюдали эту тенденцию еще более явно: грузовой сегмент обеспечил компании 46% объема нового бизнеса. «Если китайские автомобили сейчас занимают около 30% отечественного рынка, то в 2023 году их доля, по нашим прогнозам, может вырасти до 50%. При этом продолжит расти спрос на транспортные средства с пробегом»,— рассуждает господин Корнев.

Спрос неизменен

Глобально спрос на лизинг техники не изменился, согласны в «Интерлизинге». Востребованы все так же грузовые и легковые автомобили, спецтехника и оборудование. Ведущим направлением является транспорт — 44% от общего оборота. Изменились лишь марки, поставщики, но в целом структура портфеля и портрет клиента остались прежними.

Наиболее активной экспансия производителей из КНР оказалась в автомобильном сегменте, отмечает господин Клюшников. Так, в «ВТБ Лизинге» за девять месяцев 2022 года доля легковых китайских марок в новом бизнесе выросла с 2 до 10%, грузовых машин — с 8,8 до 28,7%, спецтехники — с 34,3 до 52,3%. Доля авто с пробегом за год выросла с 2 до 10%. Изменения в структуре затронули и железнодорожный сегмент: клиенты чаще брали хопперы (56% от всех переданных составов) и полувагоны (31%).

По словам госпожи Донченко, пока нельзя сказать, что рынок справился с дефицитом. Тем не менее прогресс есть: растут закупки техники из Китая, Турции и ряда других стран. Доля китайского грузового автотранспорта, по экспертным оценкам, выросла почти на 300%, указывает она.

По итогам 2022 года в целом по рынку объем нового бизнеса в Петербурге сократится на 13%, а в 2023 году возможен рост на 10%, считает господин Клюшников. По его оценкам, в железнодорожном сегменте вырастет спрос на цистерны, будет закрываться отложенный спрос из-за проблем с подшипниками на инновационные полувагоны, сохранится интерес к крытым вагонам. В автомобильном сегменте усилятся тренды на замещение новых автомобилей техникой с пробегом и перераспределение спроса в пользу китайских марок. В лизинге энергетического оборудования (при наличии китайских аналогов оборудования) перспективным направлением могут стать проекты по цифровизации городского хозяйства, в промышленном сегменте спрос сохранится во всех отраслях.

Любовь Викторова

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