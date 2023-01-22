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Коммерсантъ FM
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WSJ: крупнейшие криптобанки США заняли более $13 млрд у федеральных банков

Как сообщает The Wall Street Journal, два крупнейших банка США, работающих с криптовалютами, Silvergate Capital и Signature Bank, вынуждены были занять более $13 млрд в четвертом квартале 2022 года, чтобы восполнить потери от массового ухода клиентов с криптовалютного рынка.

При этом, как отмечает издание, оба криптовалютных банка получили займы от Федеральных банков ипотечного кредитования (FHLB) — кооператива банков, поддерживаемых правительством США, который был создан в 1930-е годы для выдачи доступных ипотечных кредитов. Со временем члены кооператива стали выдавать займы представителям и других сфер банковской деятельности. Сейчас клиентами FHLB являются порядка 6,5 тыс. юридических лиц, а общий объем фонда кооператива — $1,1 трлн.

Signature, который начинал как банк ипотечного кредитования, а затем решил освоить рынок криптовалют, в итоге был вынужден занять около $10 млрд в четвертом квартале 2022 года. Это один из крупнейших займов у FHLB за последние два года. Банк был вынужден занимать столь солидную сумму, так как по итогам года объем его депозитов упал с $103 млрд до $89 млрд. Это был первый случай в истории компании, когда объем депозитов ее клиентов снизился по итогам года. Главной причиной этого падения стало банкротство FTX Group в ноябре прошлого года. В итоге доля криптовалютных клиентов банка от общего объема депозитов снизилась в четвертом квартале с 25% до 15%.

Silvergate, в свою очередь, является партнером криптовалютной биржи Binance US. Средний размер депозитов криптовалютных клиентов Silvergate в четвертом квартале составил $7,3 млрд против $12 млрд в третьем квартале. В результате банк завершил четвертый квартал 2022 года с чистым убытком в $1 млрд, притом что в третьем квартале банк зафиксировал прибыль в размере $40,6 млн, а в последнем квартале 2021 года — прибыль в $18,4 млн.

Об истории FTX Group — в материале «Ъ» «Корпорация гиков».

Кирилл Сарханянц

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