Конгресс и регуляторы США разбираются с деятельностью Илона Маска в Twitter

Федеральная торговая комиссия США (FTC) проводит масштабное расследование действий Илона Маска в Twitter. Регуляторы хотят понять, не навредили ли крупные преобразования, проводимые новым владельцем, работе механизмов Twitter по защите пользовательских данных, особенно после массовых увольнений сотрудников и сокращения бюджета. Для этого регуляторы затребовали внутреннюю переписку между ключевыми подразделениями интернет-платформы и Илоном Маском. Кроме того, регуляторы хотят провести беседу с самим предпринимателем, а также с рядом уволенных им сотрудников компании.

В ситуации вокруг Илона Маска и Twitter также хотят разобраться конгрессмены. Вчера вечером комитет по юридическим вопросам Палаты представителей США выпустил доклад, в котором подверг критике уже действия самой FTC в отношении Илона Маска и Twitter.

Комитет, большинство в котором составляют республиканцы, полагает, что своей чрезмерной активностью FTC превращает государственную власть в «оружие, направленное против американских граждан» и базовых гражданских свобод: «Свобода слова является одним из важнейших прав, гарантированных каждому американцу. Покупка Twitter Илоном Маском в прошлом году была призвана вдохнуть новую жизнь в обеспечение фундаментальных прав граждан в цифровую эпоху. Теперь же FTC проводит агрессивную кампанию против Twitter и требует документы о деятельности каждого департамента, всю внутреннюю переписку в отношении Илона Маска и даже документы, касающиеся общения Twitter c журналистами. Все эти требования беспочвенны, расходятся с миссией FTC и являются попыткой оказать давление на Twitter и заставить замолчать Маска».

Республиканцы и Дональд Трамп неоднократно критиковали прежнее руководство Twitter за цензуру на этой площадке. Критика усилилась после того, как Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа после штурма Капитолия его сторонниками в начале 2021 года. Тогдашний менеджмент соцсети считал, что твиты 45-го президента США могут побудить людей к участию в беспорядках. Илон Маск разблокировал аккаунт бывшего главы государства в ноябре, устроив перед этим голосование пользователей соцсети. 51,8% пользователей выступили за возвращение господина Трампа, 48,2% — против.

О том, как сокращаемые сотрудники технологических корпораций массово создают свой бизнес,— в материале «Ъ» «Из гигантов проросли стартапы».

Евгений Хвостик