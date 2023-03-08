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Коммерсантъ FM
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ТАСС: бывшего мэра Белгорода задержали по подозрению в получении взяток

Бывший мэр Белгорода Антон Иванов задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили источники ТАСС в правоохранительных органах. Следствие будет просить об аресте.

Антон Иванов

Антон Иванов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Антон Иванов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Иванов задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщил собеседник агентства.

Ранее сегодня, 8 марта, белгородское издание «Фонарь» со ссылкой на источники сообщило, что Антона Иванова задержали сотрудники управления ФСБ по Белгородской области по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. По информации Бел.ру, речь идет об уголовном деле на фоне проверки в «Ипотечной корпорации», которую возглавлял Антон Иванов.

Антон Иванов возглавлял администрацию Белгорода с конца 2021 года по октябрь 2022 года. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию 31 октября 2022 года. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в одном из своих стримов в начале текущего года сообщил, что Антон Иванов ушел «из-за большого количества невыполненных обещаний».

Анастасия Ларина

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