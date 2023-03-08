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Коммерсантъ FM
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Azimut Hotels намерена покинуть европейский рынок

Российская гостиничная сеть Azimut Hotels планирует в течение года полностью прекратить бизнес в Европе, сообщил РБК представитель компании Gleden Invest, которая управляет активами основателя сети Александра Клячина.

Azimut Hotels существует с 2006 года, сейчас под ее управлением почти 70 отелей и санаториев с общим фондом около 12 тыс. номеров. Сеть оценивала свою выручку по итогам 2022 года в 19 млрд руб., это больше на 35,7% год к году.

Согласно информации на сайте компании, в Европе осталось три отеля Azimut — в немецких городах Дрездене, Эрдинге и Нюрнберге. Как сообщает издание, в прошлом году компании принадлежали также гостиницы в Берлине, Кельне, Мюнхене и Вене, однако сейчас они сменили названия с Azimut на acom-Hotel. В Gleden Invest заявили, что этот бренд не имеет отношения к компании.

Пресс-служба Azimut подтвердила РБК, что компания прекратила договоры управления с несколькими европейскими отелями.

При этом представитель Gleden Invest подчеркнул, что Azimut остается международной компанией. В частности, сеть планирует открыть две новые гостиницы в Израиле, а также прорабатывает проекты в странах СНГ и России.

В Gleden Invest не назвали причину ухода с европейского рынка, заявив, что расторжение или заключение договоров управления — постоянная практика любой управляющей компании. Представитель компании добавил, что в 2023 году Azimut открыла две новые гостиницы — в Ясной Поляне и Москве.

В октябре Azimut перерегистрировалась из Люксембурга в специальный административный район на территории острова Октябрьский (Калининградская область). В январе «Ъ» выяснил, что компания Александра Клячина может построить новые отели в Кабардино-Балкарии, Карелии и на Алтае, суммарно вложив в них более 10 млрд руб.

Эрдни Кагалтынов

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