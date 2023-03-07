В Петербурге почти на месяц ограничат движение на перекрестке проспектов Художников и Луначарского

На севере Санкт-Петербурга ограничат движение транспорта на оживленном перекрестке проспекта Художников и проспекта Луначарского. Ограничения будут действовать с 10 марта по 6 апреля в связи с реконструкцией светофора, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Также в Выборгском районе с 9 марта по 22 апреля закроют проезд по Боткинской улице от улицы Академика Лебедева до Большого Сампсониевского проспекта. В этом месте будут ремонтировать трамвайные пути. Кроме того, в центре города в связи с новым этапом ремонта набережной Мойки ограничат движение по набережной Крюкова канала от площади Труда до Большой Морской улицы.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что с 1 марта вступают в силу ограничения движения в четырех районах Петербурга.

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