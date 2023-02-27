С 1 марта вступают в силу ограничения движения в четырех районах Петербурга

Ограничения на проезд вступают в силу по пяти адресам в Адмиралтейском, Выборгском, Невском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга с 1 марта, сообщает государственная административно-техническая инспекция. Дольше всего будет закрыта для транспорта будет Карпатская улица.

Так, по 31 мая будет частично ограничено движение по Английскому проспекту от улицы Союза Печатников до улицы Декабристов в связи с прокладкой инженерных сетей. Также частично будет перекрыта Гренадерская улица на участке от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта, ограничение будет действовать до 29 апреля.

По 25 мая полностью закрывается проезд по Якутской улице (муниципальный округ № 54) от улицы Крыленко до Кудровского проезда. Полное закрытие до 30 мая также ждет Карпатскую улицу от Малой Балканской улицы до улицы Олеко Дундича, суммарно ограничения на ней на время работ будут действовать до сентября. Также с 1 по 11 марта закрывается сквозное движение транспорта по Бухарестской улице (разворот у остановочного пункта «Малая Балканская улица»).

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте