К телекоммуникационному оборудованию приплюсовали векселя

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к семи годам колонии экс-гендиректора крупного телекоммуникационного холдинга «Алмател» Александра Гадалова. Его бывший подчиненный Константин Антоневич получил четыре года. Суд признал их виновными в мошенничестве при поставках телекоммуникационного оборудования для компаний холдинга, а также афере с векселями компании «Телефон 365». Сумма ущерба по делу составляет 550 млн руб. Суд полностью удовлетворил лишь иски юридических лиц. Требования же известного бизнесмена Александра Удодова, признанного потерпевшим по делу, были удовлетворены немногим более чем наполовину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Замоскворецкий райсуд рассматривал материалы дела в отношении руководителей «Алматела» с ноября 2021 года. В результате суд полностью согласился с точкой зрения обвинения, признав доказанной вину Александра Гадалова и Константина Антоневича в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которые им инкриминировались. Бывший гендиректор «Алматела» был приговорен к семи годам колонии общего режима, а господин Антоневич — к четырем годам. Господин Гадалов при этом вину не признал, а его подельник признал частично, подчеркнув, что у него не было умысла на хищение средств и он лишь выполнял указания своего босса.

Суд критически отнесся к показаниям свидетелей защиты, которые настаивали, что телекоммуникационное оборудование, которое, по версии следствия, не было поставлено подсудимыми, на самом деле было ими куплено, но находилось в залоге у Вокбанка. По мнению суда, эти показания и выводы привлеченного защитой специалиста основаны лишь на собственном мнении эксперта и противоречат совокупности собранных следствием доказательств. На этом основании суд пришел к заключению, что оборудование хотя и было документально оформлено, но фактически его покупателям — фирмам «Цифра Один» и «Компания 2Ком» — не поставлялось.

Также суд признал подсудимых причастными к хищению средств у бизнесмена Александра Удодова, купившего векселя компании «Телефон 365». Причем эмитент, как следует из судебного решения, контролировался господином Гадаловым. Суд полностью удовлетворил гражданские иски к осужденным со стороны юридических лиц на общую сумму 98 млн руб. При этом иск господина Удодова, заявленный им на сумму 559,2 млн руб., райсуд удовлетворил частично, взыскав с осужденных лишь 308,2 млн руб.

Расследованием этого дела, как ранее сообщал “Ъ”, занималось следственное управление УВД по Центральному округу Москвы. Все три эпизода, которые фигурируют в деле, относятся к 2016–2017 годам. Как следует из материалов расследования, в конце декабря 2016 года Александр Гадалов, занимавший в то время пост управляющего директора ООО «Алма-групп», вместе с гендиректором этой компании Александром Пархоменко (он находится в розыске) организовали преступную группу, целью которой было хищение денежных средств фирм, входивших в холдинг «Алмател». Чуть позже к злоумышленникам примкнул гендиректор подконтрольного им провайдера «Телефон 365» Антоневич.

Холдинг «Алмател», напомним, был создан казахской «Алма-групп», в него входят провайдеры «Цифра Один», «Компания 2Ком», «Сетел», ТДС+ и пр. Холдинг работает в Москве, Московской области, Краснодаре и Твери, предоставляя услуги широкополосного доступа (ШПД) в интернет, платного ТВ и телефонии. База его абонентов — около 250 тыс. человек.

В соответствии с разработанным господами Гадаловым и Пархоменко планом, говорится в деле, 12 января 2017 года между ООО «Цифра Один» и ООО «Телефон 365» был заключен договор поставки оборудования на сумму 78,2 млн руб., которое в итоге так и не было доставлено. По такой же схеме, считает следствие, была проведена и афера с поставками оборудования для «Компании 2Ком». В этом случае сумма хищения составила 19,6 млн руб.

А самый крупный эпизод дела связан с Александром Удодовым. В декабре 2017 года Александр Пархоменко, по версии следствия, будучи знакомым с господином Удодовым и зная о наличии у того свободных денежных средств и желании их приумножить, предложил бизнесмену купить простые векселя компании «Телефон 365» на сумму 450 млн руб. Как заверял господин Пархоменко, инвестор затем хорошо заработает на процентах при погашении ценных бумаг, а деньги, полученные от господина Удодова, пойдут на покупку новых активов. Однако ничего этого не произошло. Оформив сделку 27 декабря 2017 года, эмитент в течение двух лет погасил часть векселей, однако затем отказался это делать. Все попытки господина Удодова вернуть свои деньги ни к чему не привели.

После вынесения приговора потерпевший остался недоволен решением суда. «Как это ни странно, но приговор не только не восстановил права господина Удодова, а, напротив, максимально узаконил хищение его средств иностранной компанией ДСФК (нынешний владелец "Алматела".— “Ъ”), выведя за периметр уголовного преступления лиц, которые в действительности похитили денежные средства моего доверителя»,— пояснил представитель бизнесмена Вячеслав Ефименко. Кроме того, отметил господин Ефименко, суд незаконно вывел его из процесса, сославшись на его статус свидетеля, хотя остальных, имевших такой же статус, оставил. Также, по мнению представителя господина Удодова, трижды было немотивированно отклонено ходатайство бизнесмена о возврате дела прокурору, причем обоснованность этого решения не отражена в приговоре. Ну и наконец, суд, по словам господина Ефименко, проигнорировал возможность погашения ущерба господину Удодову за счет арестованного имущества компании «Телефон 365», пакета в 19,5% долей ООО «Цифра Один» стоимостью около 250 млн руб. и права требования на сумму 230 млн руб. к управляющей компании «Евразия Инвестментс», где, по данным бизнесмена, находятся уплаченные им за векселя деньги. Вместо этого, подчеркнул представитель господина Удодова, ликвидное имущество передается другим организациям или остается под арестом. «Эти и другие факты заставляют сомневаться в законности и обоснованности приговора, так как он не дает ответа на главный вопрос: кто в действительности похитил денежные средства господина Удодова,— отметил Вячеслав Ефименко.— Я и мой доверитель считаем, что нарушены базовые принципы правосудия, что вынуждает нас обжаловать приговор».

Владислав Трифонов