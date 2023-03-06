Бывший глава орловского АИЖК получил шесть с половиной лет колонии

Советский райсуд Орла вынес приговор по уголовному делу бывшего генерального директора АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области» (АИЖК) Сергея Кочергина. Как сообщили в суде, ему назначено шесть с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сергея Кочергина судили за три эпизода мошенничества и покушение на мошенничество (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159). По двух эпизодам мошенничества он оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления и события преступления, поскольку версия стороны обвинения не нашла своего подтверждения в ходе судебного следствия. За ним признано право на реабилитацию.

По остальным эпизодом бывший гендиректор АИЖК признан виновным. Суд взыскал с него 136 мл руб., которые признаны ущербом, нанесенным департаменту здравоохранения Орловской области.

Подробнее об уголовном деле — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Толмачев

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