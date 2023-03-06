Россия и страны Центральной Азии готовят соглашения о миграции

Госорганы России, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана ведут работу по подготовке межправительственных соглашений о миграции. Точная дата подписания документов пока неизвестна. Об этом сообщила директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии Алтынай Омурбекова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алтынай Омурбекова

Фото: ЕЭК Алтынай Омурбекова

Фото: ЕЭК

«Смысл, я так понимаю, в том, чтобы была некая предвыездная подготовка людей, которые едут для осуществления трудовой деятельности, в частности в РФ. Для них там будет организована информация именно по законодательным требованиям, по вопросам культурной адаптации, возможно, будут языковые курсы»,— сообщила «РИА Новости» Алтынай Омурбекова.

10 февраля директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник сообщал, что Россия планирует подписать соглашение о миграции в 2023 году. В Киргизии, Узбекистане и Таджикистане, рассказывал дипломат, ведется работа по открытию центров домиграционной подготовки. Планируется, что в центрах желающим въехать в Россию предоставят набор услуг, в частности регистрацию.

По данным МВД и ФСБ РФ, проанализированных FinExpertizа, в 2022 году в Россию въехали 3,47 млн иностранных граждан. Из Узбекистана въехали 377 тыс. человек, из Таджикистана — 336 тыс., из Киргизии — 84 тыс. человек.

Лусине Баласян