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Коммерсантъ FM
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РСТ: отдых в России и за рубежом летом подорожает на 15%

В 2023 году стоимость летнего отдыха в России подорожает на 15% по сравнению с прошлым годом, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. По его словам, отдых за границей станет дороже на 15–20%.

Глава РСТ пояснил, что цены зависят от сезонного фактора и динамики продаж, также на них влияет изменение валютного курса. «Сейчас мы снова вошли в фазу роста иностранной валюты по отношению к рублю, поэтому четко спрогнозировать этот параметр невозможно»,— сказал он (цитата по ТАСС).

При этом, по его оценкам, турпоток по России может вырасти на 10%, за рубеж — на 25–30% в 2023 году. «На динамику турпотока влияет два фактора — доступность перевозки и наличие гостиничной инфраструктуры. Гостиничная инфраструктура в России год от года растет, и это будет положительно влиять на объем внутреннего турпотока»,— сказал господин Уманский.

Подорожание авиаперевозок уже привело к росту среднего чека при бронировании тура за рубеж с захватом 8 марта более чем на 60% за год. По подсчетам Travelata.ru, средний чек вырос до 159,9 тыс. руб. Спрос восстанавливается благодаря расширению возможностей полетов и наличию в ассортименте туроператоров популярных Египта и Таиланда.

Подробности — в публикации «Ъ» «Международный женский рубль».

Лаура Кеффер

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